Volla (Na) Il programma della scuola calcio ASD Sporting Volla Libertas

(Caserta24ore) VOLLA (NA) L’A.S.D. SPORTING VOLLA LIBERTAS storicamente è la Scuola Calcio, riconosciuta FIGC,

con più anni di attività, ad oggi ben 21, presente sul territorio vollese. Ha come finalità quello di poter offrire lo svolgimento dell’attività calcistica a livello giovanile, insegnando le basi di questo meraviglioso Sport, promuovendo una cultura del calcio fondata sui valori, spesso dimenticati, come il rispetto, la correttezza, l’onestà, il divertimento e la lealtà verso il gioco del calcio e dello Sport in generale. Il percorso degli Atleti si basa sulla crescita tecnica, fisica e tattica necessaria per poter proseguire il percorso calcistico anche al di fuori dell’esperienza Scuola Calcio ed aiutarli nel migliore dei modi ad un eventuale approccio al mondo Professionistico, il tutto seguito da uno Staff di Tecnici Qualificati. Partecipa all’attività e ai Campionati Regionali e Provinciali proposti della F.I.G.C. Per noi, dichiara Anna Rella Riccardi (attuale Presidente), “la crescita dei giovani passa attraverso il lavoro e un programma di sviluppo chiaro, aspetti assolutamente legati tra di loro. Ai ragazzi chiediamo solo di divertirsi, metterci impegno, passione e uscire dal campo con la “maglia sudata”, senza pretendere di essere campioni o di risolvere le partite, perché il risultato finale si ottiene solo insieme alla squadra e grazie al lavoro svolto durante la settimana”. Per i prossimi anni la società vuole continuare il suo percorso di crescita e raggiungere nuovi obiettivi. Proprio per questo ha deciso di investire, non solo nel settore maschile, anche nello sviluppo del Calcio Femminile trovando nella MEDICAL CARE ONLUS un valido sostenitore che ha deciso di sponsorizzare i progetti attuali e futuri. In questo momento storico, purtroppo negativo per il nostro paese e nonostante i tanti punti interrogativi che circondano il mondo del calcio giovanile, lo Sporting Volla ha promosso nuove iniziative per sostenere le famiglie dei propri tesserati presenti e futuri. Infatti per l’anno calcistico 2020/21 (e non solo) si sono studiate alcune offerte che potessero essere vantaggiosa per tutti. Per il settore Maschile il KIT ABBIGLIAMENTO COMPLETO “JOMA” + ISCRIZIONE saranno totalmente GRATIS, mantenendo invariata la quota associativa annua (per i nati nel 2014/2015/2016, avranno in più una quota associativa dimezzata). Mentre ancora più vantaggiosa è per il settore Femminile in quanto il KIT ABBIGLIAMENTO COMPLETO “JOMA” + ANNO CALCISTICO saranno totalmente GRATIS. Segno della propria voglia di impegnarsi totalmente in tutto il settore per un futuro di crescita e soddisfazioni Non promettiamo sogni, ma di mettere a disposizione, per chi vorrà scoprire la nostra realtà, gli strumenti, la mentalità e il lavoro giusto per inseguirli…come diciamo sempre “IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE” Fondata nel 1999 da Rella Riccardi Sabatino che mette a disposizione dei bambini/ragazzi la propria passione verso il Calcio, creando un vero punto di aggregazione per i propri tesserati e le loro famiglie. Nel 2017 il timone passa alla figlia Anna che con nuovo entusiasmo, passione, iniziative e nuovi progetti vuole continuare nel migliore dei modi la tradizione di famiglia. Ad oggi, lo Sporting Volla può contare numerosi giovani ceduti ai vivai di squadre professionistiche, ciliegina sulla torta Domenico Criscito giocatore della Nazionale Italiana e attualmente in forza al Genoa. Criscito venne prelevato dallo Sporting Volla proprio dal

Genoa (con cui fa il suo esordito a 16 anni in Serie B), squadra dove è tornato dopo gli anni trascorsi con Juventus e Zenit San Pietroburgo. Tutte le attività di allenamento e sedute specifiche si svolgono presso il Centro Sportivo “Madrigal” (ex Sporting Azzurra) che conta 1 campo di calcio ad undici, 1 campo a 7, 1 campo a 5.