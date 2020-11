Mario Adinolfi a Sara Manfuso a proposito della legge ZAN

(Caserta24ore) Nell’infuocato “controcanto” di Mattino5, nello spazio condotto da Francesco Vecchi, Mario Adinolfi e Sara Manfuso si scontrano sul ddl Zan contro l’omotransfobia, approvato in prima lettura alla Camera mercoledì 4 Novembre e ora passato al Senato. Adinolfi nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo disappunto sul ddl affermando: “Con una pandemia in atto e mezzo Paese in ginocchio a me pare davvero un oltraggio che la Camera passi la settimana a discutere di un ddl scritto per porre rimedio a un’emergenza che non c’è. Questa maggioranza – aveva aggiunto – tende a immaginare come necessario per il Paese solo ciò che è necessario per sé e per le proprie lobby di riferimento”. La Manfuso, convinta sostenitrice della necessità di questa legge, chiede all’incontenibile Adinolfi come spiegherebbe ai suoi figli l’amore tra due persone dello stesso sesso. La risposta raggelante è: “direi loro che due persone dello stesso sesso che si amano sono un’anomalia statistica”. Il testo prevede che sin dalle scuole elementari i bambini vengano educati alla lotta alle discriminazioni di genere dove questo, come riportato nel ddl, non è sovrapponibile al dato biologico. “Adinolfi dovrebbe tornare alle elementari”, chiosa con una provocazione la Manfuso a fine trasmissione, “così da godere dell’ora antidiscriminazione”.