L’Istituto Terra di Lavoro e la Giornata Nazionale degli Istituti tecnici

(Caserta24ore) Nonostante le limitazioni in presenza dovute all’emergenza epidemiologica, le attività continuano a pieno regime all’Istituto “Terra di Lavoro”, infatti nell’ambito della Giornata Nazionale degli Istituti Tecnici Economici, l’Istituto lo ha celebrato in collegamento in modalità digitale con il mondo Universitario ed il mondo del Lavoro. All’interessante evento ” L’Istruzione Tecnica Economica: per i giovani un ponte verso il futuro”, introdotto dalla Preside Emilia Nocerino e moderato dalla prof.ssa Maria Carmina Russo sono intervenuti il prof. Diego Matricano del Dipartimento di Economia Università della Campania “L. Vanvitelli”, l’avv. Gloria Martignetti componente della commissione “Educazione alla Legalità” del Consiglio Nazionale Forense, il dott. Luca Paradiso, Commercialista e revisore contabile e l’ing. Domenico Ricciardi amministratore Unico di Toyota Funari Caserta-Napoli. Il commento musicale è stato curato dal nostro docente del Liceo Musicale prof. Ugo Savino D’Alterio.