Cancello ed Arnone: il Centro Laila dona derrate alimentari.

(Caserta24ore) CANCELLO ARNONE In questo momento di grave emergenza sanitaria che ci impone di stare lontani fisicamente, i legami di solidarietà stanno venendo fuori più forti che mai.

Le persone mettono in campo creatività e risorse per alimentare il senso di comunità, la condivisione emotiva e la solidarietà appunto, contrastando le emozioni negative e l’incertezza del momento.

Il primo cittadino Ambrosca ci tiene a ringraziare pubblicamente il Centro Laila che, ancora una volta, ha dimostrato generosità verso i cittadini di Cancello ed Arnone. “Grazie a questo gesto – spiega il primo cittadino – l’Amministrazione Comunale potrà garantire ulteriori aiuti alimentari a famiglie in difficoltà, oltre a quelli distribuiti dal Gruppo Comunale di Protezione civile grazie alla convenzione stipulata con il Banco delle Opere di Caritá. Un gesto che è un perfetto esempio di cosa voglia dire essere una comunità coesa”.