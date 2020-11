Santa Maria a Vico. Oltre 200 casi Covid19

(Caserta24ore) SANTA MARIA A VICO. Coronavirus, oltre 200 casi confermati. Pirozzi: massima responsabilità da parte

di tutti. Salgono a 214 i casi di cittadini positivi al Covid-19. Il dato si riferisce ai nominativi trasmessi in data odierna al Comune dall’Uopc Asl e dalla rete di medici di famiglia attivata da questa amministrazione comunale per far fronte alle difficoltà di comunicazione riscontrate nelle ultime settimane. Undici le persone guarite mentre 95 sono in quarantena. Secondo il bollettino pubblicato sempre oggi dalla direzione sanitaria dell’Asl Caserta, invece, i casi di cittadini positivi – non a conoscenza del Comune – sarebbero 270.

“Al di à dei numeri – precisa il sindaco, Andrea Pirozzi – voglio ricordare che stiamo vivendo un momento molto

critico. Il virus non è ancora stato sconfitto e, pertanto, dobbiamo continuare a dimostrare massima responsabilità, rispettando le norme di prevenzione come l’utilizzo della mascherina, l’igiene delle mani e la distanza di sicurezza”.