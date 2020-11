Napoli. Rubano una barca e la vendono all’asta nel parcheggio di un centro commerciale

I carabinieri della Stazione di Baia Domizia (CE), in Casoria (NA), coadiuvati da personale della locale Compagnia Carabinieri, a conclusione di un articolata attività investigativa hanno deferito, in stato di libertà per concorso in ricettazione, un trentaquattrenne e un trentaduenne, entrambi residenti a Melito (NA).

I militari dell’Arma, hanno sorpreso gli arrestati nel parcheggio antistante un noto negozio di articoli sportivi ubicato nel comune di Casoria, proprio mentre effettuavano la compravendita di una vela kitesurf, del valore di 2.000 euro, risultata provento di furto denunciato il 24 agosto scorso presso la Stazione Carabinieri di Baia Domizia.

Gli arrestati avevano anche pubblicato online, su di un sito web di shopping, un’asta per la vendita della vela.