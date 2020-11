“Maria Madre di Dio” di don Lucio D’Abbraccio

(Caserta24ore) In questo libro intitolato “Maria Madre di Dio”, scritto da don Lucio D’Abbraccio, si parla di Satana e i suoi demoni i quali si sono scatenati per far dilagare il peccato e la corruzione attraverso la ricerca dei soli beni materiali: piacere, libero amore e desiderio di indipendenza con lotte fratricide per il predominio. Riappare, però, la Madonna, la «Donna gloriosa» che, come sempre, corre un po’ ovunque nel mondo per indurre alla resipiscienza, al pentimento e all’ accettazione del piano di Dio. Ella, che è Madre di Dio, della Chiesa, dei viventi; che ha partecipato alla passione redentrice di Cristo, salvatore universale; che ha sconfitto l’eterno tentatore, Satana; che obbedendo è divenuta causa della salvezza per sé e per tutto il genere umano; ci aiuti, come nostra Avvocata e Soccorritrice, ad essere fedeli ed obbedienti al Padre, facendo sempre la sua santa volontà, e a non cedere alle lusinghe del grande drago, il serpente antico, che «come un leone ruggente va in giro, cercando chi divorare» (cf. 1Pt 5,8).