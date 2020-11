Casagiove. Il dott. Giovanni D’Angelo disponibile per la vaccinazione Anti-Influenzale

(Caserta24ore) CASAGIOVE Quest’anno è molto importante evitare di ammalarsi di qualsiasi malattia: i medici non possono venire a casa a fare visite domiciliari. Perciò è INDISPENSABILE fare il vaccino per l’influenza. Sono disponibili ancora poche dosi. Faremo altre due sedute vaccinali: SABATO 7 NOVEMBRE e SABATO 14 NOVEMBRE

DALLE 9 ALLE 10 Con molta probabilità saranno le ultime possibilità di vaccinarsi. Proprio a causa del grave pericolo devono vaccinarsi TUTTI: in conseguenza dell’influenza si può correre il pericolo di una “normale” polmonite, che NON SARA’ POSSIBILE CURARE come si deve, perché non potrete fare visite e radiografie.

SE AVETE PARENTI A CASAGIOVE E CASERTA CHE HANNO DIFFICOLTÀ A VACCINARSI COL LORO MEDICO CHIAMATEMI – 0823/46.81.83, Studio medico – VEDRÒ QUELLO CHE POSSO FARE. NON C’E’ BISOGNO DI PRENOTAZIONE

Dott. Giovanni D’Angelo