Il comune di Formia con un ordinanza al fine di procedere alle operazioni di straordinaria sanificazione certificata, ha disposto la chiusura temporanea dell’Istituto di Istruzione Superiore Ipsseoa “A. Celletti”, sito in Formia in Via Gianola n. 1, sino al completamento delle operazioni di sanificazione. Nell’istituto ogni giorno arrivano numerosi pendolari provenienti dalle province di Napoli e Caserta. Difficile effettuare il tracciamento.