Covid. Immigrati fuori controllo non rispettano le nirmecdi sicurezza

Napoli, immigrati senza controllo, contro le regole e le forze dell’ordine. A Sant’Antonio nigeriani aggrediscono le forze dell’ordine e a Porta Nolana gruppi di immigrati violano le misure restrittive e danno vita a mercatini illegali con pericolosi assembramenti. Borrelli: “Bene gli arresti. Sono situazioni non tollerabili. Tutti devono rispettare le regole, nessuno escluso.”

Nonostante i Dpcm e le normative per limitare il diffondersi del covid19 folti gruppi di cittadini extracomunitari continuano a violare le regole e a dare vita a pericolosi assembramenti. Nella serata del 1° novembre infatti circa 200 cittadini nigeriani hanno dato vita ad una festa in strada, in zona del Borgo di Sant’Antonio, e si sono opposti alle forze dell’ordine quando queste sono intervenute per riportare l’ordine.

Sono ben 8 gli agenti feriti, mentre sono stati effettuati 3 arresti e 5 denunce.

Inoltre in zona Porta Nolana numerosi immigrati, soprattutto di provenienza nigeriana, hanno dato vita al consueto mercatino abusivo creando un foltissimo assembramento di persone senza che sia stato rispettato il distanziamento sociale e quasi tutte le persone erano prive di mascherine.

La segnalazione è giunta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da un cittadino, attraverso un filmato.

“Una situazione surreale e vergognosa. Ci troviamo in un momento delicatissimo per tutto il nostro Paese, dove i contagi continuano ad aumentare, per cui tutti noi siamo obbligati, anche moralmente, a rispettare i divieti e le misure restrittive, per proteggere noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili. Scene come quelle di Porta Nolana e del Borgo di Sant’Antonio quindi non sono ammissibili, chiediamo, per questo, una grande mobilitazione delle forze dell’ordine affinché siano effettuati controlli in tutta le aree a rischio in modo che i trasgressori possano essere puniti in modo severo. Tutti devono rispettare le regole, nessuno escluso. Chi non vuol rispettare le leggi, soprattutto se servono a preservare la vita umana, allora non può far parte del vivere civile e quindi dovrebbe essere subito rimpatriato. Ora bisogna, per il bene di tutti, essere severi e decisi. Agli agenti delle forze dell’ordine va la nostra solidarietà.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli.