Scuola. Didattica a distanza consegnati computer agli alunni dell’Agro Atellano

Con il supporto fornito dai Carabinieri della Stazione di Orta di Atella alla locale Direzione Didattica Statale, alcuni alunni della scuola primaria, frequentatori delle classi prima e quinta dei plessi Villano e Ferrara, potranno, anche loro, partecipare alle lezioni scolastiche -in remoto – dalle rispettive abitazioni di residenza.

Sabato mattina, infatti, i militari dell’Arma di Orta di Atella hanno completato la consegna di 20 computer portatili ad altrettanti alunni che potranno così partecipare alla didattica a distanza.

Il supporto dei carabinieri ha consentito alla citata Direzione Didattica di completare il previsto approvvigionamento di pc che si era interrotto a seguito dell’istituzione della zona rossa dichiarata il 25 ottobre.

L’attività è stata svolta in stretta collaborazione tra l’Arma territoriale ed il Dirigente Scolastico, che rivolgendosi alla Stazione Carabinieri di Orta di Atella ha rappresentato l’esigenza in questione ottenendo immediato sostegno.