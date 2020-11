Calcio. Ricorrenze: il Palermo compie 120 anni

La squadra del capoluogo siciliano fu fondata il 1° novembre 1900

Centoventi anni anni di storia. Il Palermo spegne le sue candeline in sordina senza grandi festeggiamenti, bloccati dalla pandemia.

Un compleanno particolare per i colori rosanero. La partita con la Viterbese è stata rinviata, insieme ad altre tre che la formazione di Roberto Boscaglia ha già dovuto saltare e dovrà recuperare nei prossimi mesi con un calendario che diventa fittissimo. Per quanto riguarda il nuovo museo realizzato all’interno delle stanze dello stadio “Renzo Barbera”, oggi saranno pubblicate foto e video. L’unica ‘apertura’, meglio dire ‘lancio’, sarà quello del francobollo celebrativo (nella foto).