Calcio. I sessant’anni di Diego Armando Maradona

Controverso, virtuoso, aquilone cosmico, immortale. Diego Armando Maradona compie 60 anni e continua a parlare, non solo per l’eterno dibattito sul fatto che sia il migliore della storia, ma perché è ancora un punto di riferimento nel calcio.

Si è da poco appreso del suo isolamento per possibile esposizione al coronavirus, ma il suo compleanno non è confinato: in tutto il mondo si festeggia la sua carriera.

Nella foto un murales che lo rappresenta in un palazzo di Napoli.