In India la persecuzione e la povertà possono finire

(Caserta24ore – Novae Epistulae) L’India, terra dell’abbondanza, della democrazia duratura ed uno dei Brics, ovvero paesi emergenti più industrializzati, è più povera del vicino Bangladesh. I numeri dell’accresciuta povertà sono ben chiari nell’Indice di Povertà Globale e l’India avrà molto da lavorare per ridurre la fame tra i propri cittadini e tornare ad essere un esempio nell’Asia meridionale. Dopo 70 anni dalla indipendenza coloniale inglese, gli indiani stanno relativamente peggio delle di Bangladesh, Myanmar e Pakistan. Un fallimento. L’India è povera perché è agli emarginati non si danno opportunità pur di preservare i lavori tradizionali, ereditati sulla base di un sistema di caste di sfruttamento nei villaggi dove l’80% di 1,3 miliardi di persone vive. Tuttavia non è solo questo il dramma che vive l’India di oggi. Proprio in questi giorni è stato ritrovato il corpo di un cristiano ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno di una chiesa indiana, ulteriore segnale di una crescita della persecuzione contro i cristiani. Un cristiano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco e tre persone sono rimaste ferite in una chiesa pentacostale, gli aggressori sono entrati nel luogo di preghiera e hanno aperto il fuoco indiscriminatamente nello stato indiano del Punjab lo scorso 23 ottobre. L’attacco è avvenuto mentre i cristiani stavano lasciando la chiesa dopo uno speciale incontro di preghiera. “Quattro persone armate di pistole sono entrate nella chiesa e hanno aperto il fuoco contro di noi”. Negli stessi giorni i vescovi asiatici si sono detti solidali con il sacerdote gesuita indiano padre Stan Swamy arrestato con 16 persone ed ora sotto processo per sedizione, cospirazione e legami con i ribelli maoisti . “E ‘con grande shock e agonia che i vescovi asiatici hanno appreso dell’arresto dell’84enne padre Swamy e della sua incarcerazione e siamo sorpresi delle accuse mosse contro di lui. L’arresto e la fredda incarcerazione di padre Swamy ci ricorda il trattamento riservato al Mahatma Gandhi quando si è battuto per i diritti del popolo indiano”. Infatti il sacerdote cattolico padre Swamy ha sempre seguito il percorso non violento di Gandhi per realizzare il suo impegno di aiutare le popolazioni indiane più abbandonate ed emarginate del paese . I principali partiti di opposizione in India e le stesse Nazioni Unite (ONU) stanno sostenendo la liberazione sacerdote gesuita ottantenne e chiedono il suo rilascio immediato. Le Nazioni Unite hanno espresso molti dubbi sulle accuse rivolte a padre Stan e sulla situazione dei diritti umani in India. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha rilasciato una dichiarazione in cui esorta il governo indiano a salvaguardare i diritti dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni non governative. Bachelet ha esortato il governo indiano a liberare immediatamente il sacerdote cattolico e garantire che “nessun altro sia detenuto per aver esercitato i propri diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica (compresa la libertà religiosa) e a fare tutto il possibile per proteggere la solida società civile indiana”. Ti invitiamo a sostenerci nella richiesta al Governo Indiano di liberare il Padre Stan Swamy, proteggere la libertà religiosa di tutti i cristiani e combattere la povertà diffusa tra i cittadini indiani.