In calo la fiducia verso il governo, preoccupazione per il Covid

(Caserta24ore – Agenzia DIRE) Per il 79,2% degli intervistati sono I trasporti pubblici a favorire maggiormente la diffusione del covid. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire.

Per il 61,4% e’ la scuola mentre per il 22,4% gli assembramenti dei giovani. Il 13,2% vede in bar e ristoranti il rischio maggiore di contagiarsi e il 9% nei negozi e centri commerciali. Non sa il 2%.

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica. Estensione territoriale nazionale.

Interviste effettuate il 29 e 30 ottobre 2020 con metodo cati – cawi. Margine di errore: 3,1%. Totale contatti: 6.212 (100%) – rispondenti: 1.000 (16,1%) – rifiuti/sostituzioni: 5.211 (83,9%).

LA FIDUCIA NEL GOVERNO SCENDE A 32,7%

Scende al 32,7% (dal 33,6%) la fiducia nel governo nell’ultima settimana. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire.

Aumenta la quota di chi non ha fiducia dal 61,2 al 62,4%. Non manifesta opinioni il 4,9%.

33% HA PAURA PER IL POSTO DI LAVORO

Il 32,7% degli intervistati teme che nei prossimi tre mesi la sua attuale occupazione sia a rischio a

causa dell’emergenza pandemica. Tra questi il 19,9% pensa sia “molto” a rischio, il 12,8% “abbastanza”. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire.

Piu’ tranquilli gli altri soggetti del campione: per il 20,4% il posto di lavoro e’ “poco” a rischio mentre secondo il 41,7% “per nulla”. Non sa il 5,1%.

