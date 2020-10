Teano-Sparanise Al Foscolo  tutti a lezione contro il Covid 19

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE Per quattro giorni, Mille persone si preparano a difendersi dall’ virus.

Tutti a lezione contro il Covid 19. Al Foscolo di Teasno e Sparanise, docenti, collaboratori scolastici, personale tecnico ed amministrativo, trascorreranno tre pomeriggi in aula virtuale per la formazione anti – covid. Tutti infatti, dai docenti al personale tecnico amministrativo ai alunni, oltre mille persone, sono impegnati in questi giorni in una interessante formazione sulle misure di contrasto alla diffusione del virus. Il Corso, iniziato ieri, in modalità a distanza, sulla piattaforma Gsuite, con il personale docente della sede di Sparanise, continua oggi con il personale docente della sede di Teano per poi continuare con la formazione dei collaboratori scolastici e del personale tecnico e amministrativo, fino al quattro novembre, quando, in otto aule virtuali, inizierà la formazione degli alunni: quattro classi per gli alunni di Teano (biennio Tecnici e Licei, triennio Tecnici e Liceo), quattro classi per gli alunni della sede di Sparanise (Biemio e Triennio Tecnici e Liceo). I corsi di formazione “a distsanza” , tenuti, tramite Meet, sulla piattaforma GSuite sono tenuti dal dott. Pasquale Falco, esperto in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, dell’ente di formazione Easy Impresa, prevede un serrato calendario. Ogni giorno 150 uditori per un totale di 1060 partecipanti.” I corsi sulle misure di tutela dal contagio, spiega il Dirigente Scolastico Paolo Mesolella, si è reso necessario pone di fronte all’ aumento del rischio di circolazione del virus. Il Decreto Scuola approvato in Senato , del resto, prevede un’integrazione ai corsi obbligatori sulla Sicurezza sul lavoro con la formazione sul Coronavirus.. Ogni scuola, oggi, deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico. In questo contesto diventa fondamentale e obbligatorio, per insegnanti e il personale scolastico seguire un percorso formativo in tema di COVID-19, soprattutto per quelli che sono stati individuati come referenti scolastici CODIV-19. Il corso pertanto è valido come formazione obbligatoria relativa alle misure di prevenzione igienico-sanitarie previsto DM n. 39 del 26/06/2020. Ed ha lo scopo di illustrare le modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, le misure di prevenzione , le nozioni sulle indagini epidemiologiche, le circolari ministeriali e la normativa in merito, le modalità di quarantena e di isolamento. Tutto il personale scolastico quindi è stato adeguatamente informato e formato sui corretti comportamenti da adottare a scuola (e non solo), così da poter gestire le novità e le modifiche legate alle misure di contenimento del virus, non appena suonerà di nuovo la campanella.