Capua. Il Frascale abbandonato

(Caserta24ore) CAPUA Già prima e poi durante la scorsa campagna elettorale, furono fatte notare a più riprese, dagli abitanti della zona più periferica di Capua, a confine con la frazione di Brezza e il comune di Grazzanise, le criticità che vivono quotidianamente. Le ultime segnalazioni, solo in ordine di tempo, riguardano due note dolenti. Il manto stradale dissestato e l’argine alla destra del fiume Volturno nel tratto che va dal cavalcavia della linea ferroviaria AV/AC fino al confine del territorio di Capua con la frazione di Brezza e il comune di

Grazzanise. La situazione di criticità della viabilità interessa Via Carluccia, Via Frascale, Via Sansò e Via

Ferrara e i residenti della zona, che hanno indicato come propria portavoce la Dott.ssa Arcangeli chiedono

un intervento urgente di ripristino del manto asfaltato, che in diversi tratti si presenta con delle vere e

proprie voragini oltre al diffuso dissesto stradale dovuto dalla mancanza di pulizia delle cunette laterali. Per

quanto riguarda, invece, l’argine alla destra del arcafiume Volturno interessato che va dal cavalcavia della

linea ferroviaria AV/AC fino al confine del territorio di Capua con frazione di Brezza e il comune di

Grazzanise, versa in uno stato di completo abbandono tanto che si è ulteriormente ridotta l’altezza e la

larghezza dell’argine accentuando la vulnerabilità della struttura dello stesso a cui si aggiungono i danni

provocati, durante l’estate scorsa, da un incendio le cui conseguenze, unite alle piogge abbondanti del

periodo invernale potranno mettere a dura prova la consistenza dell’argine. Già negli anni passati durante

le esondazioni retro arginali, gli abitanti hanno provveduto a tamponare falle con sacchi di sabbia forniti

dalla locale Protezione Civile ma questa volta considerate le condizioni in cui versa non sarà sufficiente un

intervento tampone. La Dott.ssa Annalisa Arcangeli (Coordinatrice “Comitato Comunità Frascale”)

commenta:” Con queste due istanze, protocollate nei giorni scorsi, rappresentiamo che la situazione sta

diventando insostenibile per noi tutti residenti del Franscale. Le criticità che segnaliamo oggi, sono state

fatte presenti più volte in passato. La cosa che spaventa è il mancato riscontro da parte

dell’Amministrazione, che facendo orecchie da mercante, ha fatto sì che la situazione peggiorasse causando

anche dei danni ai veicoli degli abitanti della zona e aumentando i disagi in una zona già periferica. Per

quanto riguarda l’argine chiediamo solo l’intervento tempestivo, per evitare il peggio, prima con un

intervento ispettivo da parte di soggetti preposti finalizzato a verificare l’efficacia dell’argine, e nel caso

l’argine necessiti di interventi di predisporre con somma urgenza i lavori di consolidamento dello stesso,

affinché si vada a ripristinare la sua funzionalità.