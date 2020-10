Pontelatone. I cani di Palermo ospitati in paese

Il presidente della commissione garanzia e trasparenza del comune di Palermo, Cesare Mattaliano, il capo dell’opposizione, Fabrizio Ferrandelli (+Europa), il portavoce campano di Più Europa, Bruno Gambardella e le due consulenti Giuseppina Caldo e Ilenia Rimi, hanno visitato la struttura di Pontelatone in provincia di Caserta convenzionata con il Comune di Palermo per ‘l’ospizio’ di centinaia di cani del capoluogo siciliano.

“Il nostro obiettivo – dichiarano Ferrandelli e Gambardella – è quello di garantire i diritti degli animali, la cura e la corretta tenuta. Il Comune di Palermo spende 3,5 euro al giorno per la tenuta di questi cani”