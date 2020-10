/0 anni dalla nascita di Rino Gaetano

(Caserta24ore) Domani, 29 ottobre 2020, ricorre il 70° anniversario dalla nascita di Rino Gaetano. Artista e cantautore, nato a Crotone il 29 ottobre 1950, è ricordato per i suoi testi ironici e pungenti, per il suo inconfondibile timbro vocale e la sua energia. Un genio prematuramente scomparso che ci ha lasciato sei LP, un live, più numerosi altri brani per viaggiare musicalmente nell’introspezione più profonda, ma al tempo stesso spensierata, dell’animo umano. I brani delle sue canzoni si presentano apparentemente leggeri e surreali, confusi ed improvvisati e smascherano, attraverso il paradosso, i modelli strutturali sociali e quelle che sono tutt’oggi le loro criticità, il loro limbo di apparenze, simboli e contraddizioni esplicite ed implicite. Rino Gaetano è il cantautore della ricerca dei significati delle parole “emarginazione” ed “egocentrismo dell’uomo”. Nella sua discografia troviamo molti celebri brani tra cui Ma il cielo è sempre più, simbolo di speranza durante i duri mesi del lockdown, Gianna, A mano a mano, Sfiorivano le viole. In occasione di questo importante anniversario verrà pubblicato per la prima volta sulle piattaforme digitali il disco Q Concert realizzato assieme a Riccardo Cocciante e ai New Perigeo che include i brani Ancora Insieme, A mano a mano, Aida, Aschimilero. Inoltre sarà da oggi disponibile in ultra HD su Amazon Music l’intero catalogo musicale dell’artista: Ingresso Libero, Mio fratello è figlio unico, Aida, Nuntereggae più, Resta vile maschio, dove vai, E io ci sto, Q Concert. Il nipote Alessandro Gaetano con la Rino Gaetano Band portano avanti diversi progetti e attività per tenere viva la memoria di Rino Gaetano.