(Caserta24ore) NAPOLI Salviamo la Campania Per una serie di circostanze fortunate, per il sacrificio di tanti operatori sanitari, medici, infermieri, personale ospedaliero in genere, ma certamente non per merito del governatore De Luca, in Campania si è riusciti a fronteggiare in qualche modo la prima ondata della pandemia da corona Virus. Su questa situazione favorevole il governatore De Luca ha costruito i presupposti della sua schiacciante vittoria alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Campano. La gente lo ha votato in massa dimenticando che la Campania alla vigilia delle elezioni regionali e prima dello scoppio del coronavirus era commissariata, con strutture sanitarie al collasso con posti letto ridotti con ospedali in condizioni pietose ed è inutile ripetere il ritornello che i disastri li aveva fatti Caldoro, se questo è vero De Luca è stato suo degno successore. il sistema sanitario della Campania era al collasso già prima del Covid-19. Ariano Irpino, il San Luca di Vallo della Lucania, il San Giuliano di Giugliano, il Landolfi di Solofra, l’Addolorata di Eboli, il Moscati di Aversa, sono la prova che la battaglia per una sanità efficiente De Luca l’aveva persa. Mancanza di personale, attrezzature, ospedali fatiscenti se non chiusi questo era il quadro prima della pandemia. Adesso dopo la seconda ondata in cui la gente si era illusa che tutto era passato ci si rende conto dell’incapacità di de Luca, che si affanna ad individuare sterili tentativi per fermare l’aggressività del virus. De Luca rivendica quanto fatto da febbraio ad oggi e magari lo rifarebbe, ma il disastro è sotto gli occhi di tutti, la magistratura indaga su eventuali illeciti, il dolore dei parenti delle vittime si sta trasformando in rabbia. Vediamo per televisione ambulanze che fanno il giro degli ospedali senza poter ricoverare pazienti. I medici denunciano che il coronavirus impedisce di curare la gente che muore di tumore di ictus, di infarto, di diabete non curato, che muore pure di malattie respiratorie. Nella provincia di Avellino De Luca ha raccolto il 75% delle preferenze, evidentemente gli irpini hanno dimenticato la vergogna della gestione sanitaria, politica e sociale della sanità in Campania nel quinquennio della Presidenza “de Luca”. Risorgimento Socialista denuncia questo stato di cose e si pone l’obbiettivo di creare una mobilitazione generale per creare solidarietà alle persone che si sentono abbandonate a quelle che per mancanza di posti fanno autodiagnosi per capire se rischiano la vita o meno. Politicamente l’obbiettivo deve essere quello di creare i presupposti per un cambiamento largo e diffuso. Al di là delle sterili sceneggiate del Governatore De Luca si deve cambiare, ora si può, si deve, per salvare questa regione e i suoi abitanti da un governo guidato da uno scellerato che per costruire la sua vittoria elettorale ha causato e continua a causare danni giganteschi alla salute e alla vita delle persone. Risorgimento socialista Campania Beppe Sarno Gianluca Capra