Covid, Pirozzi a sostegno dei commercianti:

(Caserta24ore) SANTA MARIA A VICO Covid, sottoscritto un appello inviato a Conte e De Luca insieme ai sindaci di Arienzo e San Felice a Cancello. L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico a sostegno dei commercianti locali che, questa mattina, in maniera spontanea e pacifica, hanno protestato contro le recenti misure imposte dall’ultimo Dpcm per arginare la nuova ondata di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.

Incontrando i rappresentanti dei commercianti, il sindaco Andrea Pirozzi, ha rimarcato l’urgenza di pianificare

interventi concreti a sostegno del settore, duramente provato. Al termine della manifestazione è stato sottoscritto, unitamente ai sindaci di San Felice a Cancello ed Arienzo, un documento in cui si chiede di “rivedere le decisioni prese e di provvedere ad attuare misure economiche concrete ed immediate”. La nota è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ed al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca