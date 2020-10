Covid. Contagi incontrollabili ecco perché, i casi dei signori Di Lorenzo

Riceviamo la seguente segnalazione da parte del signor Di Lorenzo (nome di fantasia su richiesta dell’interessato).

“Vengo contattato da mia moglie insegnante supplente, mentre sono a lavoro e mi dice che un alunno della sua classe e tuta la sua famiglia risultano positivi e che deve mettersi in quarantena fiduciaria, così come tutta la sua classe, ma non i genitori dei bambini.

Torno a casa ci organizziamo in modo da separare quanto più possibile i nostri contatti. I nostri figli sono grandi e lavorano fuori, per noi non è tanto difficile anche se abbiamo una casa non molto grande. Informo della cosa il responsabile Covid della mia azienda e il mio datore di lavoro. Mi dicono di stare tranquillo di tenere le distanze a casa e di recarmi a lavorare normalmente. Passano i giorni e mia moglie inizia ad avvertire mal di gola e mal di testa. Avvisiamo il medico di base, riusciamo in tre giorni (a 8 giorni dall’inizio della quarantena) a fare il tampone: è positivo. A questo punto avverto il mio datore di lavoro e devo restare a casa anche io in quarantena fiduciaria.

Ma intanto nei giorni precedenti ho preso i mezzi pubblici per andare al lavoro, mi è venuto a prendere un collega alla stazione dei treni ed abbiamo viaggiato in auto, ho lavorato a contatto con colleghi che non ne hanno voluto sapere nulla con questi primi freddi di aerare i locali.

La notte precedente il giorno che mia moglie è stata avvisata della quarantena fiduciaria abbiamo dormito insieme. Temo sia solo questione di tempo e intanto nel tempo passato posso avere contagiato diverse persone”.

Risposta della redazione

Caro signor Di Lorenzo che dirle, qualcosa non ha funzionato nel sistema del tracciamento. Questo sistema funziona se i tamponi sono veloci, pensare di mettere in quarantena fiduciaria i contatti dei contatti, significherebbe bloccare molte persone e lavoratori. Il governo ha deciso di subire le conseguenze di ammalarci. L’obiettivo è quello di non farci ammalare tutti insieme per non fare collassare gli ospedali, di non fare ammalare gli anziani, le persone e i lavoratori fragili e di scaglionare e dilazionare nel tempo la pandemia in attesa dell’immunità da vaccino o di gregge….