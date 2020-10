Napoli. I volontari tornano alle Scale di San Pasquale per la raccolta rifiuti

(Caserta24ore) NAPOLI La Via della Felicità ripulisce le aree verdi di Napoli. Qualche settimana fa i volontari de La Via della Felicità, si sono occupati di ripulire i rifiuti abbandonati nelle aree verdi delle Scale di San Pasquale in Corso Vittorio Emanuele a Napoli. La giornata di sabato non era bastata e i volontari sono dovuti tornare anche la mattina seguente, vista la massiccia quantità di rifiuti. Ma ancora non è sufficiente. Infatti i volontari si sono ridati appuntamento nel week-end nello stesso luogo, per raccogliere ancora ciò che è stato depositato nei giorni seguenti all’intervento dei volontari. Infatti sono stati rinvenuti nuovamente rifiuti ingombranti e altro ancora. La scorsa settimana i volontari hanno incontrato anche Marcello Cadavero, assessore alla Manutenzione Urbana della II Municipalità del Comune di Napoli, il quale sostiene che: “Questo darsi da fare per il bene comune crea un messaggio di mantenere pulito.” Infatti i volontari si ispirano alla guida la buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che dice “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.” La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La prima pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. Scritto da L. Ron Hubbard, riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista, con i 21 precetti fondamentali che guidano una persona ad un miglior tenore di vita. I volontari vogliono invitare tutta la cittadinanza a partecipare, dedicando qualche ora alla settimana, per migliorare le condizioni del nostro pianeta. Per maggiori informazioni o per partecipare chiama il numero 393.287.9569 (Pascal).