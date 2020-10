La Polonia è per la vita, contro l’aborto

(Caserta24ore) Giovedì scorso la Corte costituzionale polacca ha stabilito che la disposizione che permette l’aborto eugenetico è contraria alla costituzione polacca. In pratica, in Polonia è stato vietato l’aborto anche in caso di malformazione del feto! Gli attivisti di CitizenGO in Polonia hanno organizzato più volte in passato petizioni, campagne offline e veglie di preghiera per questa intenzione. Dopo anni di sforzi e di lotte, è giunto il momento della vittoria! Oggi anche noi festeggiamo con loro, perché questa è una battaglia che riguarda tutti noi. Qualcuno potrebbe dire, dopo tutto, che si tratta di un solo Paese in Europa, e anche molto particolare.

È vero, ma noi crediamo che, così come la tratta di esseri umani o la schiavitù non sono state proibite dappertutto in una sola volta, l’aborto diventerà un giorno un lontano ricordo di un triste passato. Noi di CitizenGO ci siamo impegnati e continueremo a farlo, non solo per cambiare la legge. Siamo anche impegnati a creare una cultura del servizio e dell’autentico dono di sé a beneficio di un altro essere umano, libero dall’odio, combinando la tradizione con la modernità, con pazienza e coerenza. Quello che abbiamo visto in Polonia è un miracolo realizzatoti grazie al supporto di tutti. La Polonia rappresenta solo l’inizio di un cammino che può avvicinarci alla realizzazione di questo grande sogno: un mondo in cui la sacralità della vita venga tutelata sempre.

Questa vittoria significativa non deve farci abbassare la guardia: su di noi pesa la responsabilità comune del destino di ogni bambino nel grembo materno. È un obiettivo significativo, ma credo che, poiché siamo riusciti ad estendere la protezione legale, anche in un solo Paese, con un notevole sforzo, saremo ancora più motivati ed entusiasti di farlo in Italia e in qualsiasi altro Paese. Costruire un mondo in cui ogni bambino, indipendentemente dalle malattie di cui è affetto, sarà al centro delle attenzioni della comunità locale dove nascerà.

Voglio credere che questa felice notizia dalla Polonia diventerà presto l’inizio di un cambiamento sociale fondamentale nel nostro Paese e nel mondo, e che rinnoverà in modo permanente la nostra civiltà umana.