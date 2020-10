La Conferenza Islamica Italiana condanna l’accoltellamento del prof. Pat

(Caserta24ore) E’ UN ATTENTATO CONTRO LA LIBERTA’ Il crimine atroce commesso contro il professore Samuel Paty, una persona innocente, un insegnante, un educatore di generazioni che presto saranno chiamate ad assumersi responsabilità, in un mondo sempre più instabile, ha destato un sentimento di profondo sconforto e commozione.

Samuel Paty era un insegnante di storia e geografia, appassionato della disciplina che insegnava. Voleva far riflettere i suoi studenti, formare futuri cittadini. Per questo è stato assassinato nel modo più crudele e codardo possibile. La Conferenza Islamica Italiana esprime la propria fraterna vicinanza e rivolge sincere condoglianze alla famiglia del professore, ai suoi studenti e a tutto il corpo insegnante. La CII è impegnata contro il fanatismo religioso e ogni forma di estremismo, per la difesa delle libertà fondamentali che hanno illuminato l’Europa e il nostro tempo. Invitiamo i giovani ad ascoltare imam e teologi qualificati per la loro ricerca spirituale, per non cadere in quelle forme di oscurantismo e di fanatismo che generano morte.

#Tuttiinsiemecontroilterrorismo Massimo Abdullah Cozzolino Segretario Generale CII