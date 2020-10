Un successo la manifestazione nazionale per la libertà di opinione,. contro la legge Zan

(Caserta24ore – ProVita) Lo scorso 17 ottobre si è tenuta, in Piazza del Popolo, la manifestazione nazionale #RestiamoLiberi per dire NO al ddl Zan, che ha visto la partecipazione di molte realtà,: l’Osservatorio parlamentare Vera Lex, il comitato scientifico dell’Ucid, il coordinamento Polis pro persona, il Centro studi Livatino, l’associazione Pro Vita & Famiglia, Alleanza cattolica, l’Avvocatura in missione e tante altre sigle e associazioni, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale. Lo scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla deriva liberticida del ddl Zan che surrettiziamente introduce il reato di opinione.#RestiamoLiberi