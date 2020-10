Napoli. Guerriglia urbana, Catello Maresca: “Clima rovente, manca coordinamento istituzionale”.

(Caserta24ore) NAPOLI “È stata una brutta pagina e un momento non edificante né per Napoli né per la situazione generale”. Lo ha dichiarato Catello Maresca, sostituto procuratore Dda di Napoli, intervenendo a Radio Crc. Maresca analizza i fatti di ieri: “sembra che assieme ai manifestanti si siano infiltrate frange di delinquenti ed estremiste non so se organizzate. Tutti gli atti di violenza e tutte le azioni che non fanno parte del legittimo dissenso vanno condannate senza se e senza ma”. Il magistrato, però, punta il dito anche sulla grave crisi in atto: “il clima è rovente. C’è esasperazione e rabbia che sta montando e che deriva dalla difficoltà di comprendere misure che a marzo erano accettate. Dopo 8 mesi c’è questo malanimo che deve essere canalizzato e gestito dalle istituzioni. La politica è l’attore principale che, deve trovare equilibrio tra salute e lavoro. C’è una bomba sociale che sta per esplodere e va gestita nel miglior modo possibile”. Sulla gestione politica Maresca boccia senza esitazione con riferimento a De Luca: “il giudizio è negativo, la situazione non è stata gestita come si doveva fare e come ci aspettavamo. È vero la situazione è critica, nessuno ha la soluzione in tasca. Negli scontri di ieri vedo difficoltà nel portare avanti una politica: bisogna assumersi la responsabilità delle decisioni per trovare la soluzione migliore. Il fatto che prima si parla e poi arriva il provvedimento non mi piace, prima si fanno le cose e poi si commentano”. Infine, il magistrato antimafia sottolinea che “manca un coordinamento istituzionale, la confusione è determinata da questo. È una gestione criticabile, quando non si trova la soluzione tecnico-scientifica arrivano problemi. Ci sono tante di quelle disposizioni tra centro e periferia che le persone non sanno cosa fare. Questo porta al malanimo che sfocia in proteste e ci auguriamo restino nell’alveo della legalità. Però Napoli è un contesto dove ci sono alcuni soggetti che hanno altri scopi: è un rischio che la politica deve prevenire. Una diretta Facebook in meno e un provvedimento in più”.