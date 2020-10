Napoli. Gruppo Lega :una brutta pagina di cronaca

(Caserta24ore) NAPOLI – “Ieri a Napoli è stata scritta una brutta pagina di cronaca. Esprimiamo la nostra piena solidarietà nei confronti dei poliziotti aggrediti e condanniamo fermamente ogni atto violento. La rabbia è palpabile ma la violenza non è mai giustificata. Rimane la gravità della decisione di De Luca, presa senza condividerla con le altre forze politiche. La chiusura totale è una sconfitta per le libertà individuali e lede i diritti fondamentali, primo fra tutti quello al lavoro. Chi ricopre ruoli istituzionali non può ignorare che la forbice tra i garantiti e i non garantiti è ormai troppo ampia. Migliaia di imprese, di lavoratori, di partite iva e di professionisti sono stati abbandonati e presi in giro con promesse non mantenute. Troppe le aspettative riguardo ad interventi di sostegno che non sono mai arrivati. Vale la pena riflettere anche sulla scelta comunicativa irresponsabile di De Luca, fuori luogo e fuori controllo. Noi siamo per il buonsenso e non per il ‘terrore'”. Così in una nota del gruppo regionale della Lega, i consiglieri Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.