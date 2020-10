Napoli. La sfida al coprifuoco, assembramenti sul lungomare dopo le 23

Una folla di persone approfittando di una manifestazione nel tardo pomeriggio al centro storico, si e’ riversata sul lungomare di Napoli iscenando una protesta e violando il coprifuoco scattato alle 23.

La Polizia in assetto antisommossa ha controllato che la situazione non degenerasse.

Assalito in diretta giornalista di Sky. Bombe carta contro la Polizia davanti la sede della Regione.