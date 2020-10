Villa Literno. Droga in Viale Ferrovia, i genitori scrivono alla Procura

(Caserta24ore news) Riceviamo e Pubblichiamo.VILLA LITERNO (Ce) Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ai Carabinieri Comando stazione di Villa Literno (Ca) , Via Vicinale Figliole, 32

Al Signor Sindaco di Villa Literno, A Caserta24ore . Spettabili autorità,

chi vi scrive è un gruppo di condomini del rione Ferrovia in Villa Literno (Ce) , esasperati dalla situazione di degredo che ogni sera dobbiamo sopportare. Nella fattispecie, all’imbruniere di ogni dì e fino alle 04 circa, sotto le nostre case, ma soprattutto dove risiedono minori, avviene un deturpamento morale dovuto allo spaccio di sostanze stupefacenti, seguiti da alcol (assunto altresì da minori), schiamazzi notturni e completa inosservanza delle ordinanze per fronteggiare il Covid-19. Siamo genitori, che nostro malgrado, sono costretti a vedere la vita di tanti adolescenti incoscienti, sbriciolarsi ogni sera sempre di più. Alla luce di quanto sopra espresso e nella considerazione che la situazione può sono degenerare, si chiede il tempestivo intervento delle autorità competenti. Cordialmente, un sostanziale gruppo di Rione Ferrovia indignato.