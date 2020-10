Salute. Aumentano gli inserti dedicati dei quotidiani nazionali

Dopo il lancio del mensile salute da parte del gruppo editoriale della Stampa di Torino, Repubblica ed altri quotidiani anche il Foglio fondato da Ferrara lancia un inserto Salute. A partire dal 23 ottobre, tutti i venerdì, all’interno del Foglio ci sarà un nuovo inserto speciale di approfondimento sui temi della Salute e delle politiche sanitarie con interviste ai principali protagonisti del panorama politico, istituzionale, scientifico e medico; la voce dei pazienti e i commenti degli esperti; articoli, reportage e inchieste giornalistiche sugli aspetti più importanti del settore. Un appuntamento settimanale di due pagine realizzato grazie alla partnership con Enphasi e Fondazione The Bridge per discutere, analizzare e comprendere la direzione verso cui sta andando il mondo della Sanità nel nostro paese, con uno sguardo sull’attualità. In un momento in cui il tema della salute tocca tutti gli aspetti della vita privata e sociale delle persone, il Foglio vuole offrire uno strumento che senza allarmismi o superficialità aiuti ogni settimana a capire l’effettivo “stato di salute” del nostro paese.