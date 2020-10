Covid. La stretta su feste e cerimonie perche’ si aggirano i divieti

Covid, feste per comunioni e cresime nonostante il divieto. Borrelli (Europa Verde): “Irresponsabili e cialtroni. Situazione pericolosissima che rischia di creare decine di focolai”

“Da giorni continuano ad arrivarci segnalazioni di feste per celebrare comunioni e cresime con decine di invitati. Diversi cittadini ci hanno inviato video pubblicati pure sui social da questi individui che se ne infischiano delle regole e mettono a rischio la salute di tutti noi. Violano tutte le nuove disposizioni, assembrandosi senza mascherina chiamando cantanti neomelodici per spettacoli che poi denunciano pubblicamente di non rispettare le quarantene e quindi diffondere il virus. Nel Beneventano erano in 50 a festeggiare la comunione di una bambina, ma all’arrivo delle forze dell’ordine c’è stato un fuggi fuggi generale. Non solo violano le leggi, ma sono anche vigliacchi e scappano. La fuga è ancora più pericolosa poiché, in caso di focolaio scaturito da quella cerimonia, sarebbe difficilissimo rintracciare i partecipanti per bloccare il contagio. E’ incredibile come certa gente sia strafottente e restia alle leggi, pur di festeggiare una comunione mettono a rischio la loro stessa salute e quella degli altri. Siamo all’assurdo, ma non possiamo consentire che per l’irresponsabilità di qualche cialtrone a pagare le spese siano pure le persone perbene. Serve una stretta forte, occorrono controlli maggiori”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde