Secondigliano. Medico toglie punti sutura a paziente e muore di Covid

E’ morto Ernesto Celentano, medico di Secondigliano ucciso dal Covid 19 probabilmente contratto mentre rimuoveva dei punti di sutura ad un suo paziente risultato a sua volta positivo. Purtroppo gli operatori sanitari continuano a pagare un tributo altissimo in termini di contagi e di vite umane. In questa seconda ondata i numeri confermano che ad essere esposti a maggiore rischio sono proprio coloro che si trovano in prima linea a combattere il virus. È nostro dovere tutelare in special modo chi si deve prendere cura di noi con tutti i mezzi possibili. Non solo garantendo a medici e infermieri i necessari dispositivi di protezione individuale e il rispetto dei protocolli anti Covid ma soprattutto agendo in modo responsabile. Ancora troppi assembramenti in molte zone della città, ancora troppi coloro che non indossano la mascherina. Occorre che tutti prendano coscienza che il virus corre sulle nostre gambe e ogni qualvolta si mettono in campo comportamenti scellerati si mette a repentaglio la propria vita e quella altrui”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verse, commentando il post pubblicato sui social dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha dato l’annuncio del tragico evento.