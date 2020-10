Cremona. “Basta rubare l’infanzia dei nostri figli”

(ilMezzogiorno) CREMONA Gentile Direttore, l’11 ottobre siamo scesi in Piazza del Duomo, davanti al comune di Cremona, dopo che l’amministrazione locale aveva patrocinato l’installazione di gigantografie delle opere di Nicoletta Ceccoli, immagini inquietanti che rappresentano bambine sensuali, disorientate, con atteggiamenti sadomaso e sadici. Abbiamo raccolto quasi 14.000 firme in soli 3 giorni! Di fronte alla richiesta di migliaia di cittadini attivi che hanno firmato la nostra petizione per chiedere la rimozione immediata di queste immagini scandalose, l’amministrazione comunale di Cremona, guidata dal Sindaco Gianluca Galimberti, ha preferito rimanere in silenzio. Ma noi di CitizenGO non ci siamo arresi! Siamo andati a Cremona e siamo scesi in piazza con le famiglie per mandare un messaggio chiaro al sindaco e alla sua amministrazione: