Sparanise. Una Borsa di studio per ricordare il prof. Giovanni Merola

(Paolo Mesolella) SPARANISE. Assessore Provinciale è stato il “fondatore” dell’Istituto Tecnico Galilei di Sparanise. Il prof. Giovanni Merola, assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Caserta, Commercialista, Revisore dei Conti, Docente di Economia Aziendale, sindaco e benefattore di Sparanise, oggi avrebbe compiuto cento anni. Ma ci ha lasciati nel luglio 1964 dopo una vita dedicata al bene del prossimo e alla sua Sparanise. Venerdì sera, nella chiesa madre di Sparanise, durante la celebrazione, è stato ricordato il suo altruismo durante la guerra, il suo amore per la famiglia, per la scuola, per il paese e la sua attività politica. Ufficiale dell’aeronautica militare dopo l’armistizio del 43, combatté da partigiano agli ordini del colonnello Zignani ad Elbasan e a Peza, meritando la medaglia d’onore. E’ stato poi sindaco di Sparanise, consigliere ed assessore provinciale ed insegnante di Economia aziendale per tanti anni: prima presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Terra di Lavoro” di Caserta e poi presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Sparanise che è nato proprio grazie al suo interessamento nell’anno scolastico 1959-60 . E che si intitolerà “Galileo Galilei” solo il 30 settembre 1969, quando divenne autonomo sotto la guida del preside Picazio di Caserta. Ma fu grazie all’impegno del prof. Giovanni Merola che fu aperta la sezione commerciale a Sparanise, come sezione staccata dell’Istituto Tecnico ad indirizzo mercantile del “Terra di Lavoro” di Caserta. Il nuovo istituto, diretto dal preside Ventriglia, era costituito da un’intera sezione di Ragioneria (corso A), più un biennio del corso B, ai quali si aggiunsero l’anno seguente il Corso Geometra. Fino ad allora, dal 1955 a Sparanise c’era solo la scuola di Avviamento professionale. Il professore Giovanni Merola dal Commerciale di Caserta chiese il trasferimento per Sparanise ed accompagnò la nascita dell’istituto insegnandovi Economia Aziendale nei suoi primi tre anni di vita: dall’a.s. 1960 -61 (nella classe 3^AM), all’anno scolastico 1962-63 (nella 5^AM). L’anno seguente, nel mese di luglio del 1964, in seguito ad una improvvisa malattia morì, lasciando negli alunni, nei colleghi e nel paese un profondo ricordo. Al quel tempo l’Istituto Tecnico di Sparanise era ospitato nella casa canonica e solo in seguito, nell’a.s. 1962-63, terminati i lavori di ristrutturazione del vecchio caseggiato della Fabbrica di armi bianche, fu trasferito nella storica sede di Via Corso del Popolo 120, che era dotata di un attrezzato laboratorio di chimica, di un laboratorio di Fisica e di un’ampia sala disegno per i Geometri. Nell’anno scolastico 1962-63 il prof. Giovanni Merola riuscì anche a portare nello stabile di via Corso del Popolo 120, una sezione distaccata dell’Istituto Tecnico Professionale “Osvaldo Conti” di Aversa. Un indirizzo professionale che rimase a Sparanise diversi anni. Oggi, grazie ai suoi figli medici, Antonio, Vittorio e Rita, (e ai suoi nipoti anche loro medici) il nome del prof. Giovanni Merola è legato anche ad una borsa di studio in denaro, destinata ad alunni volenterosi che il prossimo anno scolastico sceglieranno di iscriversi alla Ragioneria di Sparanise, un indirizzo quello commerciale che grazie al prof. Giovanni Merola, ha portato a Sparanise in sessanta anni di vita migliaia di studenti provenienti da tutto l’agro caleno.