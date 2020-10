Roma. Sabato 17 ottobre in Piazza del Popolo contro la legge Zan-Boldrini-Scalfarotto.

(IlMezzogiorno – Pro Vita) ROMA Domani in Piazza del Popolo, alle ore 14.30, avrà luogo la manifestazione #RestiamoLiberi per la libertà, contro il bavaglio della proposta di legge Zan-Boldrini-Scalfarotto sull’omotransfobia. Saranno meticolosamente rispettate le misure di sicurezza imposte per il COVID. Anzi, in piazza saranno posizionate delle sedie che aiuteranno a mantenere il distanziamento. Il momento è critico per la libertà, per la difesa dei bambini e della verità sulla famiglia e sulla persona. Con la legge sull’omotransfobia, sono in grave pericolo le realtà che ci sono più care: l’innocenza dei bambini, la libertà di espressione, di religione e di associazione, la sicurezza delle donne dall’egemonia transgender, la libertà da un’imposizione dell’ideologia gender a tutti i livelli della società… Perciò è così importante sostenere questa battaglia: una battaglia che continuerà anche dopo la manifestazione di domani, anche dopo le discussioni alla Camera e l’eventuale approvazione del progetto… e anche dopo un’eventuale approvazione definitiva al Senato.

Antonio Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus

Jacopo Coghe Vicepresidente di Pro Vita & Famiglia Onlus