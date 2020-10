Tecnologie. Le recensioni degli esperti: Allocca-Ricciardi

Come promesso ad inizio anno, sono tornati i nostri esperti in tecnologia Alfredo Allocca e Domenico Ricciardi, per recensire le ultime uscite riguardanti le consol di ultima generazione e i gadget multimediali.

Un passo avanti si riconfermano la Sony con PS 5 e la Microsoft con Xbox serie x. Sono in assoluto le nuove piattaforme di gioco con maggiore potenza di calcolo, risoluzione 4k e 120 hz. Sembrano per ora avere qualcosa in piu’ per dare una spallata alle attuali consol.

I nostri esperti Allocca – Ricciardi dopo un’attenta valutazione benefici-costi-usabilita’ hanno optato per la Ps Vr2, il potente casco per poter accedere alla realtà virtuale. Naturalmente rispetto alle nuove ammiraglie è un prodotto sempre attuale.

Allocca-Ricciardi raccomandano di seguirli sui loro canali social per gli aggiornamenti.