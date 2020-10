Napoli, Caserta. Aumenta lo smaltimento dei rifiuti tossici con i roghi

Mentre l’attenzione mediatica e’ concentrata tutta sulle problematiche del Covid, numerose segnalazioni provenienti dall’area compresa tra i comuni di Afragola e Caivano testimoniano purtroppo la continua attività degli avvelenatori dell’aria che, indisturbati, bruciano rifiuti provenienti per lo più da lavorazioni industriali e artigianali illegali. Un’attività criminale che non conosce sosta e che nuoce gravemente alla salute della comunità residente.

Dense colonne di fumo nero compaiono all’improvviso nelle tante aree abbandonate di questa sfortunata porzione di territorio tra Napoli e Caserta. Bisogna intensificare i controlli e inasprire le pene nei confronti di chi viene sorpreso a incendiare o abbandonare rifiuti. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “Un segnale positivo arriva da Caivano dove una pattuglia della Polizia Municipale ha inseguito due persone a bordo di un camioncino pieno di rifiuti speciali. Purtroppo questi soggetti sono riusciti a fuggire nelle campagne ma gli agenti sono riusciti a sequestrare il mezzo. Investire nell’azione di prevenzione e di controllo sul territorio è l’unica arma per sconfiggere questi criminali. Dobbiamo aiutare i comuni in questa azione di monitoraggio nell’interesse della salute dei loro cittadini”.