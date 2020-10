Caserta. La Scuola Specialisti dell’A.M. ha ospitato la Conferenza nazionale sulla Geopolitica e “l’Astropolitik”.

(Caserta24ore) CASERTA – Il 09 ottobre scorso, presso la Scuola Specialisti dell’A.M., ha avuto luogo la conferenza nazionale dal titolo “The Universe Game – Lo Spazio dalla Geopolitica all’Astropolitik”, organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica, in sinergia con importanti istituzioni nazionali, quali l’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA), il Club Atlantico di Napoli, con il supporto dell’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Caserta. L’evento, svolto nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, politico, militare ed industriale di assoluto rilievo, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università e della Ricerca On. Giuseppe De Cristofaro, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Ing. Giorgio Saccoccia, il Sottocapo di Stato Maggiore dell’A.M. Gen. S.A. Luca Goretti ed i rappresentanti delle principali istituzioni della città di Caserta. Dopo l’iniziale indirizzo di benvenuto del Comandante la Scuola Specialisti, Col. AAran Roberto Impegno, la Conferenza si è sviluppata attraverso due tavole rotonde, durante le quali sono stati analizzati i crescenti interessi internazionali nell’ambito della ricerca aerospaziale, le politiche di utilizzo dello spazio, non solo per fini militari e di ricerca, ma anche per lo sfruttamento commerciale della futura “quinta dimensione” ed infine il ruolo dell’Italia in tale contesto internazionale.

In particolare, sono stati evidenziati l’imprescindibile ruolo della ricerca aerospaziale nello sviluppo economico ed industriale del Paese ed il ritorno sociale che lo spazio potrà offrire nell’ambito della “space dominance” e della “space superiority”. L’evento si è quindi concluso con gli indirizzi di saluto dei rappresentanti del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il Convegno ospitato dalla Scuola Specialisti testimonia i consolidati rapporti di collaborazione dell’A.M. con le istituzioni del territorio casertano e nazionali, attraverso il crescente supporto ad iniziative di alta valenza socio-culturale e di utilità per il Paese. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende dal Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea con sede a Bari.