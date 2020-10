Casapulla. “S.Elpidio e il suo culto in Casapulla”

(Caserta24ore) CASAPULLA Presentazione del libro di don Felice Provvisto “S.Elpidio e il suo culto in Casapulla”

Venerdì 16 ottobre ’20 – Ore 19.00 Chiesa Sant’Elpidio V. – Sant’Arpino. Uniti dalla fede per Sant’Elpidio: le comunità di Sant’Arpino e Casapulla s’incontrano nel nome del santo patrono. A propiziare il “gemellaggio” – storico, culturale religioso – tra le due cittadine di Terra di Lavoro, è stata la recente pubblicazione del libro “S.Elpidio e il suo culto in Casapulla”, di cui è autore don Felice Provvisto, che sarà presentato venerdì prossimo (16 ottobre), alle ore 19:00, presso la seicentesca chiesa di Sant’Elpidio Vescovo a Sant’Arpino.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di Sant’Elpidio V.

e dalla Pro Loco di Sant’Arpino nell’ambito della decima edizione della rassegna letteraria “Sulle orme del Cantor d’Enea”, precede di due giorni la celebrazione della “Festa del Patrocinio di Sant’Elpidio” con la quale si commemora il prezioso evento dell’affidamento della cittadina atellana alla paterna custodia del santo vescovo Elpidio. La presentazione del prossimo venerdì, che si svolgerà nel rigoroso rispetto delle nuove regole per arginare la pandemia da covid – 19, sarà preceduta da una Santa Messa presieduta dal medesimo autore il rev. don Felice Provvisto, parroco della chiesa di San Tammaro (CE) e studioso della figura di Sant’Elpidio, con i riti connessi alla seconda serata del triduo in onore del Santo Patrono. A seguire la cerimonia di presentazione del libro che sarà introdotta dai saluti istituzionali di don Michele Manfuso, Amministratore Chiesa S.Elpidio V. in Sant’Arpino, Renzo Di Lillo, Sindaco di Casapulla, Aldo Pezzella, Presidente Pro Loco Sant’Arpino, Domenico Maisto, Comitato Festa Patronale S.Elpidio V. in Sant’Arpino, Luigia Esposito, Comitato Festa Patronale S.Elpidio V. in Casapulla. Ad approfondire l’opera di don Felice Provvisto, saranno Giuseppe Dell’Aversana, Sindaco di Sant’Arpino, e Stefano Di Foggia, Direttore Pastorale Sociale Diocesi di Aversa Animatore cammino “A Piccoli Passi”.