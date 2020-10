Capri. Da oggi l’isola e’ allacciata alla rete elettrica. Dismessa la centrale che inquinava

La centrale inquinante e rumorosa dell’isola che ebbe anche l’interdittiva antimafia sara’ dismessa.

Il presidente del Consiglio domani sarà a Capri per il taglio del nastro inaugurale del collegamento elettrico tra l’isola e la terraferma. Giuseppe Conte giungerà mercoledì pomeriggio a Capri per la cerimonia, blindata e a numero chiuso viste le restrizioni Covid, che si terrà alla stazione elettrica Terna in via Don Giobbe Ruocco. L’evento celebrerà il completamento dell’opera con la realizzazione del secondo cavo che ha unito Capri alla terraferma in un unico sistema ad anello.

“La realizzazione del collegamento elettrico – spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – è frutto di una lunga battaglia per dismettere la centrale Sippic che avviamo anni fa anche con l’aiuto del prof. Nicola Pasquino, docente di Misure alla Facoltà di Ingegneria della Federico II, e al suo staff che realizzarono una serie di rilevazioni 11 anni fa che poi furono consegnate al comune di Capri. La dismissione di quella centrale ,che ha avuto anche l’interdittiva antimafia, inquinante e rumorosa è un successo per tutti gli ambientalisti, per i capresi e per l’energia sostenibile”.