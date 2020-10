Casamari (Fr) Diventeranno Beati i sei martiri massacrati dai soldati francesi nel 1799

(di Paolo Mesolella) CASAMARI (FR) Dopo 221 anni, un battito di ciglia nei confronti dell’eternità, diventeranno Beati i martiri di Casamari, i sei monaci dell’abbazia cistercense che il 13 maggio 1799, caddero vittime “in odium fidei” della violenza rivoluzionaria giacobina. Il 27 maggio scorso, Papa Francesco ha riconosciuto il martirio dei sei monaci di Casamari: padre Simeone Cardon e i suoi cinque compagni che furono uccisi tra il 16 e il 19 maggio 1799, e ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto di Martirio, pubblicato sul Bollettino della Santa Sede. Furono massacrati perché difendevano il tabernacolo e le particole e per questo sono considerati “Martiri dell’Eucaristia”. Un titolo che riassume in pieno la loro testimonianza: essi infatti rimasero nel convento, malgrado il pericolo, con l’unica preoccupazione di proteggere Gesù nell’Eucarestia.

La testimonianza del Baron. La testimonianza del Generale francese Baron Thiébault, sulla loro morte, fa venire i brividi. Scrive nelle sue “Memoires”: “Guidato dal sangue dei monaci massacrati, arrivo ad una cella nella quale uno dei trappisti respira ancora: ‘Non abbiate paura!’, piangevo nell’avvicinarmi. ‘Io non ho da aver paura!’, rispose con una voce flebile, ma con un tono fermo. Era un vecchio ottantenne, capo della comunità da trenta anni. ‘Siete ferito?’. Scoprì il suo abito tutto bagnato di sangue. ‘Chi può aver…?’. Fece segno che non avrebbe additato nessuno. Mi stavo unendo al chirurgo per aiutare a soccorrere questo sventurato quando questi, arrestandomi con la sua mano ferita e sforzandosi di alzare la voce, ci disse: ‘Quando ho preso questo abito, ho rinunciato al soccorso degli uomini. Sottomesso a Dio io non farò niente per accorciare la mia vita, né per prolungarla’. La sua rassegnazione, la sua calma in un momento così atroce, così solenne, ci stupì, ed io lo guardavo nel silenzio del rispetto, dell’ammirazione e del dolore quando egli aggiunse: ‘Perdono coloro ai quali io debbo questa notte espiatrice’. Le mie lacrime scorrevano; egli vide la mia emozione e, stringendomi la mano con la sua già fredda, disse ‘Ragazzi miei, tutto questo è niente’. .. Noi non potemmo fargli accettare se non un poco di acqua fresca; egli convenne che aveva estremamente sete. A differenti riprese, chiese di essere lasciato solo… Spirò verso le sette del mattino. Aveva cinque ferite: due colpi di baionetta nel corpo, un colpo di sciabola sulla testa, uno sul braccio destro e uno nella gamba sinistra”. I monaci massacrati erano sei: quattro francesi (Simeone Cardon, Albertino Maisonade, Maturino Pitri, Modesto Burgen), un cecoslovacco (Domenico Zawrel) e un italiano, Zosimo Brambat. I primi erano scappati dal convento durante la rivoluzione in Francia per incontrare di nuovo i giacobini in Italia. Furono uccisi da una ventina di soldati dell’esercito rivoluzionario francese che si ritiravano da Napoli, prima ancora che terminasse la triste esperienza dalla Repubblica Partenopea.

Il postulatore

Padre Pierdomenico Volpi, postulatore generale per le cause dei santi dell’Ordine Cistercense, ha spiegato all’agenzia Sir: “La vita di quei monaci si può sintetizzare nelle parole che padre Cardon rivolse a un ufficiale accorso per soccorrerlo: “Quando presi quest’abito ho rinunziato all’aiuto degli uomini. Sottomesso a Dio solo, non farò nulla per abbreviare la mia vita né per prolungarla. Io perdono coloro che mi hanno causato questa notte di espiazione. Nonostante il ritardo nell’introdurre la causa di questi nostri confratelli, la devozione verso di loro non è mai venuta meno, sia da parte dei monaci sia dei fedeli”.

I Miracoli

In un’intervista apparsa sul bimestrale “La Roccia”, del luglio 2015, lo stesso Padre Pierdomenico Volpi, postulatore dell’Ordine cistercense, spiega:

“Già un anno dopo la loro morte incominciarono ad attribuire alla loro intercessione grazie e favori, come provano molti documenti archivistici, in uno dei quali si conserva la testimonianza di “tredici miracoli che furono autorizzati da medici, notari e testimoni”.

Poi nel 1804 ci fu una famosa proibizione: fu impartita ai “martiri” dall’abate del tempo, di non concedere più grazie in virtù di santa obbedienza, perché i fedeli che accorrevano sulle loro tombe disturbavano la quiete monastica. Nel 1934, però, il nuovo Abate, con una cerimonia solenne, “restituì” ai martiri la potestà di fare miracoli. Anche nel 1951, in occasione dello spostamento del loro altare- mausoleo, il nuovo abate, con mitra e pastorale, ribadì la sollecitazione. I sei monaci, spiega ancora il postulatore, furono vittime del carattere anticristiano dei Giacobini francesi durante la Repubblica Partenopea, che, nelle province napoletane, fecero strage di monaci, abusarono di donne e religiose, incendiarono edifici sacri, e fecero scempio delle spoglie dei santi, organizzando delle vere e proprie mascherate con arredi sacri. Questo carattere antireligioso, che voleva ad ogni costo la scristianizzazione della società con la chiusura delle chiese e la persecuzione del clero, fu esportato dalla Francia nelle “Repubbliche sorelle” dando origine al fenomeno delle Insorgenze.

Nelle sue memorie il generale francese Thiebault, presente quella notte, racconta il calvario dei monaci uccisi e la morte di padre Simeone che morì perdonando i suoi uccisori. Era un tempo quello in cui era a rischio sia la vita dei religiosi che dei fedeli.

Il periodo storico

Il 23 gennaio 1799, le truppe francesi del generale Championnet occuparono Napoli, proclamando la Repubblica Partenopea. Nel mese di aprile, però, i Francesi subirono delle pesanti sconfitte in Lombardia, nella guerra contro l’Austria e queste determinarono l’abbandono prima di Napoli e poi del Regno delle Due Sicilie. Le truppe di Championnet iniziarono così a risalire la Penisola, lasciando soli i patrioti della Repubblica Partenopea, che cadde il 23 giugno, dopo un’eroica resistenza. Nonostante le promesse fatte dal cardinale Ruffo, infatti, il re, tornato a Napoli, fece condannare a morte più di cento patrioti. Intanto le truppe francesi, incalzate dall’avanzare dell’esercito borbonico, presero la via del ritorno, lasciando alle loro spalle una lunga striscia di sangue. I francesi in ritirata, secondo le cronache del tempo, erano circa 15 mila: il 10 maggio arrivarono a Cassino e saccheggiarono l’abbazia di Montecassino, poi la chiesa di Aquino, di Roccasecca, di Arce e la chiesa di San Lorenzo ad Isola Liri dove furono trucidati 533 cittadini, molti dei quali si erano rifugiati nella chiesa.

L’eccidio di Isola Liri Scrive il canonico Giuseppe Nicolucci nel Libro dei defunti: ”Il 12 maggio 1799 al gallico furore non vi fu uomo che scampasse alla morte; non donna, ancorché fanciulla, risparmiate dalla militare licenza. Né altari né cose sacre rispettarono. Chi voglia saperne di più legga la triste memoria scritta ed apprenderà perché registri 500 e più nomi di trapassati nel solo giorno del 12 maggio 1799”. Dopo l’eccidio di Isola Liri, venti soldati sbandati, il 13 maggio irruppero all’interno dell’abbazia di Casamari, alle otto di sera. Mentre tutti gli altri monaci erano scappati, sei di essi rimasero per difendere l’Eucarestia. Ma furono uccisi nel tentativo di sottrarre ai soldati le ostie consacrate. Erano il priore padre Simone Cardon, padre Domenico Zaerel, fra Maturino Pitri, fra Albertino Maisonade, fra Modesto Burgen, fra Zosimo Brambat. Oggi le loro spoglie riposano nella chiesa dell’abbazia ed una serie di dipinti, opera del pittore Mario Barberis, custoditi nel Museo, illustrano alcuni momenti del loro martirio.

I soldati entrarono nel convento affamati e vollero subito mangiare e bere. Così finirono per ubriacarsi e diventarono violenti. “L’Inchiesta”, un quotidiano on line del Lazio meridionale, il 7 giugno scorso ha cercato di ricostruire i fatti: “Dopo aver distrutto le grandi botti della cantina del monastero e rovesciato a terra l’olio delle lampade, entrarono in chiesa, presero la pisside nel ciborio e gettarono sul pavimento le sacre particole. Inorridito dal gesto sacrilego subito accorse padre Domenico Zawrel, maestro dei novizi. Con santa pazienza, raccolse le ostie da terra, le custodì in un calice e le rinchiuse prima nel ciborio della sagrestia e poi nell’altare della cappella dell’Infermeria. La manovra, però, non sfuggì ad alcuni soldati che si impossessarono del calice e gettarono di nuovo a terra le particole. Padre Domenico si chinò ancora una volta a raccogliere le ostie aiutato dal corista don Albertino Maisonade e da fra Desiderio. Dopo averle recuperate il buon frate le avvolse in un corporale e le depose sull’altare. Quel gesto, però, scatenò l’ira dei francesi che sfoderarono le sciabole. Il primo ad essere colpito fu don Albertino che, ferito alla testa, di lì a breve morì. Poi fu la volta di fra Desiderio: colpito al fianco e al braccio cadde svenuto per terra e fu creduto morto. Padre Domenico martoriato da una gragnola di sciabolate spirò con il nome del Signore sulle labbra. Ormai la rabbia era incontrollata e i soldati si aggiravano nel monastero in cerca di altre vittime. In una stanzetta trovarono don Simeone Cardon, il priore, cui riservarono la sorte più crudele: gli spaccarono la testa a colpi di accetta e gli tagliarono in piccoli pezzi le dita delle mani. Nel corridoio del noviziato, invece, uccisero con un’archibugiata fra Modesto Burgen. Nei pressi del refettorio i soldati colpirono gravemente fra Zosimo Brambat che morì dopo tre giorni di agonia. L’elenco dei morti fu chiuso da fra Maturino Pitri che, raggiunto da schioppettate e colpi di sciabola, spirò nella sua cella. Solo qualche giorno dopo ritornarono gli altri monaci a Casamari (erano in tutto un centinaio), recuperarono quei poveri resti e li seppellirono nel cimitero del monastero”.

Padre Simeone Cardon, Il Priore era nato a Cambrai in Francia ed era stato monaco benedettino a Parigi. Durante la rivoluzione era scappato dalla Francia e aveva raggiunto Casamari il 5 maggio 1795 per diventare monaco cistercense. Fu nominato prima economo e poi priore e cellario dell’abbazia. Il 13 maggio ai soldati sbandati diede cibo e bevande. Fu però assalito nella sua cella. Fu ferito con la sciabola alla testa e alle mani mentre cercava di parare i colpi. Morì verso le sette del mattino seguente. Le cronache ricordano che “aveva cinque ferite: due colpi di baionetta nel corpo, un colpo di sciabola alla testa, uno sul braccio destro ed uno alla coscia sinistra”.

Padre Domenico Zawrel, Il maestro dei novizi era nato a Codovio nella Diocesi di Praga, dove prima era stato Domenicano. Era venuto a Casamari nel maggio 1776 e l’anno dopo era diventato frate cistercense. Durante la notte del 13 maggio raccolse per due volte le sacre specie, prima nella chiesa e poi nella cappella dell’infermeria, dove era rimasto in adorazione con due confratelli, fra Albertino e fra Dosideo. Tre soldati sparsero per terra le particole, poi uccisero con due colpi di sciabola fra Albertino, ferirono gravemente fra Dosideo e lasciarono morto padre Domenico, dopo avergli inferti colpi di spada sul capo ed in altre parti del corpo. Spirò nella cappella invocando “Jesus- Maria”..

Fra Albertino Maisonade era corista e francese di Bordeaux. Anche lui durante la Rivoluzione francese era fuggito ed era venuto a Casamari, dove fu ammesso tra i monaci del coro. Nel 1792 diventò novizio e l’anno successivo, monaco cistercense. Il 13 maggio, all’arrivo dei soldati, invece di fuggire, si ritirò in adorazione davanti al Santissimo Sacramento nella cappella dell’infermeria. Ma i francesi, lo videro, lo colpirono e l’ ucciso a colpi di sciabola come padre Domenico.

Fra Maturino Pitri era nato a Fontainebleu ed era figlio di un giardiniere del re di Francia. Nel convento era stato accolto come “oblato”. Era stato arruolato e destinato dal padre alla Campagna d’Italia. Ma nel gennaio 1799 fu colpito da asma e da febbre e fu ricoverato all’ospedale di Veroli. In fin di vita, si confessò da Padre Simeone che era capitato nell’ospedale e gli disse che avrebbe vestito l’abito dei monaci cistercensi se fosse guarito. Tre giorni dopo, guarito, fu nascosto per una notte nell’appartamento del curato dell’ospedale e poi fu accompagnato all’abbazia di Casamari. Quel 13 maggio fu raggiunto da un colpo di fucile nel corridoio del noviziato, ma si trascinò sul pavimento per morire nella sua cella.

Frate Zosimo Brambat. era l’unico italiano. Era un giovane converso milanese. Era entrato nell’abbazia di Casamari alla fine del 1792. Trascorse due anni con l’abito di oblato, poi nell’inverno 1795 era diventato frate. In quel tragico 13 maggio fu prima raggiunto da un colpo di archibugio e poi da colpi di sciabola mentre andava al refettorio. Tre giorni dopo, il 16 maggio, mori fuori dal monastero mentre cercava di raggiungere Boville per ricevere l’unzione degli infermi.

Fra Modesto Burgen, Anche lui francese era un giovane converso, nato in Borgogna. Durante la rivoluzione era fuggito dall’abbazia cistercense di Settefonti per venire a Casamari. Nel gennaio 1796 fu ammesso al noviziato e l’anno seguente era diventato frate. In quel 13 maggio fu inseguito dai soldati nel corridoio del noviziato: lo colpirono con un colpo di archibugio e poi lo uccisero a colpi di sciabola..

I tesori dell’Abbazia

L’abbazia di Casamari si trova nel comune di Veroli (Frosinone) ed è stata edificata nel 1005 sulle rovine del Municipio romano dedicato alla dea Cerere, patria di Caio Mario. L’abbazia nell’XI sec. presentava una comunità benedettina poi, in seguito allo scisma di Anacleto II (1130 -1138), fu incorporata all’ordine cistercense per iniziativa di san Bernardo, diventando la 29 figlia di Clairvaux. Oggi la congregazione di Casamari guida 19 monasteri con 220 monaci. La sala capitolare è la più bella tra quelle costruite dai Cistercensi in Italia. Qui i monaci si riunivano per pregare, cantare, discutere e confessare pubblicamente i propri peccati. All’interno del monastero sono presenti un osservatorio astronomico, una farmacia, un museo e una pinacoteca con reperti archeologici, affreschi, e tele del Solimena.

I visitatori dell’Abbazia L’abbazia ha visto entrare tra le sue mura Principi, imperatori, papi , santi e beati. I Papi Pasquale II, Eugenio III, Alessandro III, Lucio III, Onorio III e Gregorio XI. Anche San Bernardo, abate di Chiaravalle, vanto dell’ordine cistercense e dottore della chiesa, venne più volte a Casamari e vi sostò. Papa Innocenzo III nel 1203 benedisse la prima pietra della chiesa: i lavori durarono fin al 15 settembre 1217 quando la chiesa fu consacrata da Papa Onorio III e fu dedicata ai santi Giovanni e Paolo.

Il cammino verso la santità

Il cammino dei sei martiri di Casamari verso la santità inizia il 27 giugno 2013 quando il postulatore generale dell’Ordine Cistercense, Pierdomenico Volpi, invia il “Supplex Libellus” al vescovo diocesano, mons. Ambrogio Spreafico, affinché introducesse canonicamente la “Causa super martyrio” dei sei monaci. Il vescovo, chiesto il parere della Conferenza Episcopale Laziale ed avuto parere positivo, il 6 dicembre del 2014 dà inizio al processo diocesano. Dopo dodici sessioni, il 26 febbraio del 2016, nella basilica di Casamari, viene celebrata la chiusura. E gli atti del Processo Diocesano vengono inviati alla Congregazione delle Cause dei Santi per l’iter canonico del riconoscimento della Chiesa universale. Poi il 27 maggio scorso, la Congregazione delle Cause dei Santi ha promulgato il Decreto del martirio dei Servi di Dio, Simeone Cardon e i 5 Compagni, Religiosi professi della Congregazione Cistercense di Casamari; uccisi a Casamari, in odio alla Fede, tra il 13 e 16 maggio 1799. Vicino la porta d’ingresso dell’abazia c’è un altare di marmo che ricorda il sacrificio dei sei monaci.

L’abbazia

L’Abbazia sorge nella frazione di Casamari a 9 km da Veroli. Il nome della località è legato a Caio Mario e ricorda che il console romano nacque proprio qui. L’abbazia fu in gran parte ricostruita dopo l’insediamento dei monaci Cistercense avvenuto nel 1140. Prima c’era una comunità benedettina. Si legge nel Cartario di Casamari, conservato nella biblioteca dell’abbazia:” Nel 1035 “alcuni pii ecclesiastici e laici” provenienti dal Monastero benedettino di Sant’Erasmo in Veroli (fondato da San Benedetto nel 529 d.C.) giunsero nella località di Cereatae Marianae e sui resti della città romana fondarono una nuova comunità che prese l’abito benedettino direttamente dalle mani di San Domenico da Foligno, abate dell’abbazia di Sora. I monaci benedettini edificarono il primo monastero ma quando giunsero i Cistercensi, questi ricostruirono il complesso secondo gli stilemi dell’architettura cistercense di San Bernardo. La chiesa poi fu costruita tra il 1204 ed il 1217 ed è dedicata alla Vergine Assunta ed ai Santi Paolo e Giovanni, fratelli martiri. Gli abati di Casamari, ogni anno si riunivano a Cîteaux con gli altri abati per decidere l’indirizzo da dare alle abbazie. Una forma di organizzazione democratica ed internazionale, che ha anticipato di secoli la comunità europea.

Don Eugenio Romagnuolo, l’abate morto di Covid 19

Tra i dispiaceri che ha dovuto vivere la comunità di Casamari c’è anche la morte per Covid 19 del suo abate Eugenio Romagnuolo. Padre Eugenio è deceduto all’ospedale di Frosinone il 4 aprile scorso, all’età di 74 anni. L’epidemia e la conseguente sospensione delle liturgie pubbliche, ha impedito la celebrazione della messa esequiale dell’abate. Solo martedì 21 luglio, alle ore 11, il vescovo diocesano Ambrogio Spreafico ha potuto celebrare la Messa in suffragio a padre Eugenio. Un uomo mite, buono e generoso. Dalla Puglia era andato all’abbazia di Valvisciolo e poi era venuto a Casamari. Don Eugenio è stato una delle tante vittime della pandemia. Al suo posto in abbazia, il 23 luglio è stato eletto Padre Loreto Camilli, 55 anni. I 48 padri del Capitolo, in rappresentanza del 220 monaci della Congregazione dell’ordine cistercense di Casamari, provenivano dalle 19 abbazie sorelle; dall’Italia, ma anche dal Brasile e dall’Africa.

San Bernardo e i Beati di Casamari Nel 1152 l’abbazia di Casamari decise di affiliarsi all’Ordine Cistercense. S. Bernardo vi era passato per raggiungere Napoli a causa dello Scisma di Anacleto II. Il monaco Giovanni, appoggiato da altri confratelli, spinse l’abate Pietro a chiedere l’affiliazione a San Bernardo e Casamari divenne figlia di Clairvaux. Nel 1143, però, Giovanni con altri compagni abbandonò Casamari per andare nell’abbazia francese. La secessione portò sconcerto nell’abbazia. Papa Eugenio III nel 1149 rimosse i fautori del disordine ed incaricò San Bernardo di riorganizzare il monastero. San Bernardo allora vi inviò una colonia di monaci francesi e come abate il monaco Giovanni che nel “Menologio Cistercenze” il 16 febbraio è ricordato col titolo di Beato. Ma l’abbazia ha ospitato anche altri monaci santi: il Beato Luca, divenuto arcivescovo di Cosenza e il Beato Alacrino, Vescovo di Sessa Aurunca.