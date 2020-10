Casagiove. Un successo la campagna vaccinale dello studio Giovanni D’Angelo

(Salvatore CANDALINO) CASERTA Il Dott. Giovanni D’Angelo ha dato inizio, nella mattinata di sabato 10 ottobre, alla campagna vaccinale 2020 contro l’influenza e contro la polmonite. Il successo è stato grandissimo, con assistiti in paziente attesa fin dalle prime ore della mattina. Alla buona riuscita della campagna, che si tiene nello studio di va Don Bosco, stanno collaborando diversi volontari ed amici del dott. D’Angelo. “Un aiuto fondamentale è stato dato dagli amici Architetto Andrea Roccolano, dal giovane Marco Tosto, dall’amico Antonio Daniele e soprattutto dall’infermiera e capo-sala Rosaria Catalano” ha commentato il dottor D’Angelo. “Senza la loro collaborazione l’impresa sarebbe stata impossibile: in una mattinata siamo riusciti a somministrare un totale di 200 vaccini tra quelli per l’influenza e per la polmonite.” La seduta vaccinale è stata organizzata grazie all’esperienza del Dott. D’angelo in materia di medicina militare e delle emergenze. Sono state allestite una serie di postazioni: per prima cosa l’assistito riceve il numero progressivo e viene controllata la temperatura. In una seconda postazione vengono raccolte le firme ed effettuato il triage: esistono diversi tipi di vaccino, e viene scelto quello più adatto al singolo assistito. Viene effettuata la somministrazione, e poi il paziente aspetta in spazi appositi, nel pieno rispetto delle norme prudenziali raccomandate dal Comitato Pandemico Regionale. Gli assistiti hanno collaborato, venendo vestiti senza maniche e scorrendo ordinatamente e velocemente nella “catena di montaggio”. Durante l’intensa mattinata è intervenuto sul posto il neo-eletto Sindaco Giuseppe Vozza che ha manifestato il suo apprezzamento “Sono voluto venire per incoraggiare i concittadini a sottoporsi al vaccino e per verificare la metodica adottata”, ha detto il Sindaco. “Mai come quest’anno è importante vaccinare la maggior parte della popolazione contro l’influenza. Sono lieto che i nostri concittadini abbiano recepito il messaggio e stamattina dimostrino tanta maturità, sensibilità, civiltà. Ho visto la lunga ed ordinata fila di persone in attesa tutte con la mascherina, tutte a debita distanza. Questo spettacolo mi ha fatto ben sperare sulla possibilità di gestire con ragionevolezza la pandemia COVID perlomeno nella nostra Casagiove”. Le vaccinazioni continueranno presso lo studio del dott. D’Angelo nei giorni di Giovedì 15 di mattina e sabato 17 di pomeriggio. “Ulteriori sedute seguiranno secondo il seguente calendario:

· SABATO 10 ORE 9 Þ 11, · GIOVEDì 15 ORE 9 Þ 11, · SABATO 17 ORE 16 Þ 18

Potranno seguire altre date.