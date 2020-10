Napoli. Paolo Crepet, De Luca e il disastro sanità in Campania.

(ilMezzogiorno) NAPOL Paolo Crepet, psichiatra e psicologo, è intervenuto durante la trasmissione ‘Più di così’, condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio in onda su radio Crc Targato Italia ogni giorno dalle 14:30 alle 16:00.

“De Luca – ha detto Paolo Crepet – è stato eletto, anzi neo eletto con un plebiscito di voti, ha ancora più responsabilità. Non ha meno responsabilità. E allora si faccia consigliare. Cosa fa mette il bavaglio alle Asl? Facciamo come il fascismo che negava i numeri dei suicidi? La censura la lasciamo ai regimi”.

L’ultima direttiva del presidente della Regione Campania ordina il silenzio ai dirigenti sanitari rispetto ai numeri e più in generale alle notizie strettamente correlate al Covid.

Crepet non ci sta: “Ma questo è contro la costituzione. Io sono un medico e parlo. Voglio vedere se il mio governatore dice di stare zitto. Se un medico non parla è pavido. Cosa c’entra il governatore. Non abbiamo forse il diritto di parola – ha detto infuriato lo psichiatra che ha poi aggiunto – e sa perché c’è la direttiva, perché è un disastro, perché si è pensato, nei mesi precedenti ad aumentare il numero dei posti letto per esempio. Perché se io metto un bavaglio un motivo ci sarà ed è che ho paura della verità”.

“La psicosi – ha detto ancora Crepet riferendesi alle parole di Matteo Salvini – è un termine sbagliato perché psicosi vuol dire schizofrenia e spero che Salvini non si stia riferendo a quello perché farebbe un errore madornale e di grave ignoranza”. Lo psichiatra si è espresso anche sulla chiusura dei locali notturni e dei baretti della movida: “Non credo sia la morte di nessuno se non facciamo seratone ogni giorno. Lo dico anche alla Napoli che adoro. Non facciamo scene. I locali a luglio e agosto hanno straguadagnato. Diciamoci la verità – ha sottolineato Crepet – perché io l’ipocrisia non la sopporto.” Poi ancora una stoccata al presidente della Regione: “De Luca deve fare il suo mestiere, ovvero il governatore di una regione straordinaria piena di intelligenze e persone che sanno di cosa stiamo parlando. Ci sono eccellenze mediche e di ricerca e si rivolga a quelle. Siamo in democrazia e credo che De Luca – ha aggiunto Crepet – sia una persona democratica, perciò si comporti da tale. Il bavaglio alle Asl e ai primari fa tristezza. Io sono un medico e devo parlare ai miei pazienti e dire loro di quale malattia soffrono”. E ancora, l’ironia: “Chiedo a Zingaretti visto che sono di Roma, il permesso di dire ai miei pazienti se sono depressi. Ma siamo arrivati a questo? Ma ribellatevi. Ma anche l’ordine dei medici”.