Casagiove. Il dott. Giovanni D’Angelo lancia la campagna anti -influenzale

(Salvatore Candalino) CASAGIOVE il dott. Giovanni d’Angelo di Casagiove, ha scritto una lettera ai suoi assistiti per sensibilizzarli alla vaccinazione antinfluenzale 2020. “Cari Assistiti, – ha scritto il dott. Giovanni D’Angelo – Come sapete quest’anno è particolarmente importante vaccinarsi contro l’influenza. Infatti, in caso di febbre il medico non può venire a casa a visitarvi e quindi si rischiano serie conseguenze anche per un semplice raffreddore. Inoltre, pare che il vaccino antinfluenzale protegga un poco anche dalla COVID. PERCIO’ QUEST’ANNO DEVONO VACCINARSI TUTTI, A TUTTE LE ETA’. Verranno effettuati 50 vaccini al giorno, in ordine di presentazione (numeretti). Quest’anno dovremo evitare assembramenti, perciò bisogna:

1. VENIRE ALLO STUDIO A MEZZE MANICHE CON SOPRA IL CAPPOTTO: non c’è tempo e modo per spogliarvi come facevamo negli anni scorsi

2. Prima di entrare nello studio vi verrà misurata la temperatura: se avete oltre 37° non potete fare la vaccinazione e non potete stare in mezzo alla gente

3. Nello studio si entra uno alla volta

4. Nella sala di aspetto si firma, nello studio si fa il vaccino e poi si attendono nell’androne i soliti 15 minuti.

5. Si esce dal passo carraio

6. I vaccini vengono effettuati nelle date sotto riportate – NON in orario di ambulatorio

VACCINI GRATUITI PER:

1. OLTRE 60 ANNI DI ETA’

2. MALATTIE CRONICHE (DIABETE, IPERTENSIONE, CARDIOPATIE ETC.)

3. LAVORATORI ESPOSTI AL PUBBLICO (INSEGNANTI, MILITARI, COMMERCIANTI, PERS. SANITARIO ETC.)

TUTTI GLI ALTRI: VACCINO A PAGAMENTO

TUTTI GLI ALTRI DEVONO COMPRARE IL VACCINO IN FARMACIA (VAXIGRIP TETRA) E VENIRE ALLO STUDIO NEI GIORNI PREVISTI: LO SOMMINISTRIAMO NOI GRATUITAMENTE

Date iniziali per i vaccini:

SABATO 10 DALLE ORE 9

GIOVEDÌ 15 DALLE ORE 9

SABATO 17 DALLE ORE 16

Seguiranno altre date che vi saranno comunicate con lo stesso mezzo.

Cordiali saluti Giovanni D’Angelo