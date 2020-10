Capua. Villa Fiorita previene il tumore al seno

(Caserta24ore) CAPUA La Casa di Cura ha attivato una campagna di sensibilizzazione con visite senologiche gratuite per le donne che si sottoporranno a mammografia con ecografia. Il mese di ottobre, ormai da diversi anni, si è tinto di rosa ed è diventato il mese simbolo della prevenzione donna, ed anche quest’anno la Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua ha risposto presente e aderito alla campagna nazionale per la salute della donna e per la prevenzione del tumore alla mammella, una delle patologie più diffuse nel mondo femminile. “Non indugiare, fai prevenzione!”, è lo slogan scelto dalla clinica capuana che, fedele alla sua rinomata e decennale attenzione alla prevenzione, ha attivato per tutto il mese di ottobre una campagna di sensibilizzazione con screening mirati e controlli dedicati. Grazie alla collaborazione con gli esperti dell’unità di chirurgia e oncologia di Villa Fiorita, Luigi D’Amico e Crescenzo Maria Muto, e con Iole Mercadante, specialista in diagnostica per immagini ed esperta in senologia, per il mese di ottobre, tutte le donne che prenoteranno una mammografia con ecografia, potranno usufruire di una visita senologica gratuita. Per prenotare il proprio screening, basta chiamare o messaggiare con il numero dedicato 340 3524791.