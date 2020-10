Covid Campania. E’ emergenza posti letto, si teme il collasso

Il costante aumento dei casi in Campania desta preoccupazioni. Guido Bertolaso consulente delle Regione Lombardia ha messo a disposizione l’ospedale della Fiera di Milano per i malati provenienti da fuori Regione.

Esemplificativo è un post su facebook di un medico di un comune casertano, in quarantena domiciliare, che scrive: “In questo momento in Campania ci troviamo dinanzi ad una situazione di reale emergenza: i contagi sono in costante aumento, il numero dei tamponi che quotidianamente eseguiamo non è elevatissimo ed il sistema sanitario inizia a dare segni di cedimento.

Il tessuto organizzativo delle Asl comincia a scricchiolare: l’eccessivo carico di lavoro comporta dei ritardi, a volte considerevoli, sui tempi di intervento, sulla ricostruzione dei contatti e sulle disposizioni dei provvedimenti di quarantena.

Gli Ospedali da giorni hanno saturato i posti letto per i pazienti Covid e le ambulanze faticano a trovare disponibilità per ospedalizzare pazienti positivi.

A tutto ciò aggiungiamo che da poche settimane, seppur in presenza di un’impennata di contagi, il Governo ha autorizzato la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado.

Dinanzi a questo scenario, posso assicurare che, se non c’è buon senso da parte di ogni singolo cittadino, non potrà farci nulla nè il Sindaco nè il Presidente della Regione e nemmeno il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Indubbiamente il controllo ed il sanzionamento sono fondamentali ma le Forze dell’Ordine di cui disponiamo nelle nostre città non sono programmate, nè da un punto di vista numerico nè organizzativo, per operare un controllo continuo e costante dell’intera popolazione.

Oltre a chiedere legittimamente a tutte le Forze dell’Ordine il controllo del territorio, chiedo ai cittadini di tutte le età ed alle famiglie dei tanti studenti di collaborare con le istituzioni, spiegando ai ragazzi che l’unico modo per difenderci dal virus è l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale.

Fintanto che non arrivi il vaccino, è necessario tirar fuori un grande spirito di sacrificio ed un altrettanto imponente senso di responsabilità.

Ci aspetta un inverno lungo e tortuoso.

Ed il nostro futuro dipende solo da noi.