Benevento. Seminario su archeologia e centri urbani, il 9 ottobre

(Caserta24ore) BENEVENTO Per preparare la celebrazione dei 60 anni della Carta di Gubbio. Italia Nostra, con le Università “Lumsa” e “Sapienza” di Roma e “Giustino Fortunato”, vuole ricordare la promulgazione della Carta di Gubbio, di cui ricorre quest’anno il 60esimo anniversario, con un convegno nazionale il 6 e 7 novembre, a cui fanno da prolusione due seminari. Il primo, sulla città storica, si è tenuto a Bologna lo scorso 30 gennaio, mentre nell’incontro sannita in programma il 9 ottobre, si punterà l’attenzione su temi legati al meridione italiano, con particolare riguardo all’archeologia, all’urbanistica, al paesaggio degli insediamenti urbani e al ruolo fondamentale che le comunità e i cittadini hanno nelle azioni di salvaguardia. Il convegno di Gubbio, cui parteciparono nel 1960 otto Comuni e vari studiosi, avvenne in un momento storico particolare, in un’Italia che era appena uscita ferita dal secondo conflitto mondiale e che guardava alla rinascita, anche con un occhio alla conservazione delle proprie radici. Da quell’appuntamento, derivò il documento “Carta di Gubbio” che negli anni successivi fu ripresa a modello sia a livello politico (Commissione Franceschini sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio o con la Circolare 114/1972 del Ministero della Pubblica Istruzione, nota come Carta del Restauro 1972), che urbanistico, con i piani regolatori di Bologna, Napoli, Como, Brescia e altri ancora. Fine ultimo è contribuire ad un tema molto dibattuto, che non si risolve nella generica valorizzazione dei centri storici attraverso la sostituzione edilizia o la riqualificazione, quanto piuttosto nel trovare quegli strumenti che mettano in rapporto dialettico la città storica con le esigenze della vita moderna e ne garantiscano la coesistenza. Cesare Crova, Consigliere nazionale Italia Nostra

A 60 anni dalla Carta di Gubbio: dall’archeologia alla storia della città

Benevento, 9 ottobre 2020 ore 10,30 –Aula Magna Università “Giustino Fortunato” Saluti:

Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università “Giustino Fortunato”

Ebe Giacometti, Presidente Nazionale di Italia Nostra

Oriana Palusci, Direttore della Scuola Superiore Mediatori Linguistici Internazionale

Anna Amalia Villaccio, Consigliera Delegata dell’Ordine degli Architetti di Benevento

Livio Zerbini, Direttore del Centro di Ricerca sul Patrimonio Culturale dell’Università “Giustino Fortunato”

Massimo Maresca, Presidente Regionale della Campania di Italia Nostra. Relatori:

Rossella Del Prete, Università degli Studi del Sannio, Centro storico e cultura urbana: governance di un sistema complesso e riqualificazione del tessuto urbano negli interventi degli enti locali

Luigi De Falco, Vice Presidente Nazionale di Italia Nostra, Il ruolo dell’urbanistica nella tutela delle città e dei nuclei storici d’Italia

Federico Marazzi, Università Suor Orsola Benincasa, San Marco dei Sabariani e il valore incerto della Benevento longobarda

Giuseppina Renda, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Tracce di storia nel paesaggio: dalla ricerca alla pianificazione

Marcello Rotili, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Evidenze archeologiche a Benevento e pianificazione urbanistica

Alfonso Andria, Presidente CUEBC di Ravello, I valori dell’ambiente diffuso, segni identitari della Comunità e dei Cittadini protagonisti della cultura

Comitato organizzatore: Rosario De Iulio, Irene Ortis, Paolo Palumbo

Coordinamento scientifico: Cesare Crova (Italia Nostra) e Antonio Ciaschi (prorettore “Giustino Fortunato”)