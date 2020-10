Covid. Preservare la salute o l’economia questo e’ il dilemma

Un interessante documentario della televisione pubblica spagnola in Italia sulla questione “preservare la salute o l’economia?”.

In particolare la situazione di Bergamo che tutti sperano non si verifichi piu’, da nessun’altra parte del mondo.

Il documentario dura una 40ina di minuti, e’ in gran parte in italiano con sottotitoli in spagnolo. Aiuta a capire quanto realmente sia accaduto nella bergamasca lo scorso marzo, redatto da occhi ed orecchie esterne. Il video e’ su youtube a questo collegamento:

Video tv spagnola