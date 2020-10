Covid Scuola. Genitori preoccupati che gli studenti possano portare il virus a casa non mandano i figli a scuola e chiedono la didattica a distanza facoltativa

Mentre ci sono famiglie che hanno accolto con favore la riapertura delle scuole, soprattutto in quelle dove lavorano entrambi i genitori e sopratutto al nord Italia, nel Mezzogiorno ci sono sempre più genitori preoccupati che i loro figli possano portare il virus a casa.

In molte famiglie del Sud vivono in promiscuità nonni e nipoti, anziani che vengono assistiti in famiglia che aiutano economicamente con la loro pensione figli e nipoti.

Sono proprie queste le famiglie più preoccupate dall’apertura della scuola, visto anche l’aumento dei casi di contagio in Campania e in Lazio ai livelli ormai di Lombardia ed Emilia dello scorso marzo.

Così dei genitori di un comune del casertano, Parete, hanno inviato una lettera ai dirigenti scolastici, ai dirigenti provinciali e regionali della Pubblica Istruzione e al presidente della Regione Campania.

I genitori scrivono che “…è cominciato un nuovo anno scolastico complicato e tutto da sperimentare per il quale non sappiamo esattamente cosa accadrà … questo percorso nuovo ci spaventa tutti e a ragione …”.

Ricordiamo che a Parete, comune capofila della richiesta, ci sono stati diversi casi a scuola.

La lettera dei genitori comunica che non manderanno i loro figli a scuola: “… tenendo in considerazione che ci sono alunni con familiari anziani e fragili con cui hanno stretto contatto giornaliero… tenendo presente che i ragazzi e con loro anche i genitori sono molto spaventati, nell’informarvi, da persone coerenti, che non manderemo i nostri figli a scuola”… chiedono poi “…l’organizzazione e l’attivazione della didattica a distanza … certi di una piena comprensione da parte dei nostri docenti, che ci hanno ampiamente sostenuti e supportati dimostrandosi abbondantemente disponibili durante i mesi di confinamento domiciliare”. La missiva si conclude con “…tutti noi avremmo preferito il ritorno in classe e non un ritorno alla paura”.

Infine, a parte, l’appello al Presidente della Regione Campania De Luca “affinché sia ancora una volta la Campania a distinguersi per le scelte compiute esclusivamente a favore della salute dei concittadini con la predisposizione della didattica a distanza facoltativa per tutte le famiglie che ne faranno richiesta”.